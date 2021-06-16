برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

ينشر موقع "الدستور" الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الاعدادية، عن طريق إدخال رقم الجلوس، للحصول عليها فور إعلانها مباشرة.

واعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت ٨٦.٩ %، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس ومحمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وعدد من قيادات التعليم.

وقدم اللواء عبد المجيد صقر، التهنئة لابنائه الطلاب والطالبات الناجحين والمتفوقين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في مقدمة النابغين، وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

وطالب محافظ السويس الاستعداد الجيد والكامل من الآن لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مؤكدا علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير لجميع اللجان بالمدارس، والتأكيد من توفير جميع سبل الراحة لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس محمود الفولي، أعلن صباح اليوم أن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلبة وطالبات محافظة السويس جاهزة للعرض على المحافظ لاعتمادها وإعلانها رسمياً.

ولفت إلى أنه تابع عملية تصحيح أوراق الإجابة بشكل يومي، خلال فترة التصحيح، مشيرا إلى أن النتائج مبشرة.

ويذكر أن محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، ومدير مديرية التربية والتعليم، تفقدا أول أيام امتحان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، وواصل الفولي المتابعة على مدار أيام الامتحانات.

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية السبت الماضي وانتهت الخميس الموافق 10 يونيو 2021 وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات ولجان النظام والمراقبة بالدقة في عمليات تقدير درجات الطلاب ومراجعتها ورصد الدرجات واستخراج النتائج حرصًـا على حقوق الطلاب.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، أن المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، من غرف عمليات الإدارات التعليمية أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وقالت إن 12610 طالب وطالبة، بمختلف مدراس المرحلة الإعدادية بالسويس، امس، اداء امتحانات الشهادة الاعدادية داخل 83 لجنة، موزعة على إدارات السويس التعليمية