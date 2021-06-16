المفوضية الأوروبية توافق على تمديد خطة استثمارية بقيمة 30 مليار يورو لدول غرب البلقان

وافقت المفوضية الأوروبية، على تمديد خطتها الاستثمارية والاقتصادية لدعم منطقة دول غرب البلقان وذلك بقيمة حوالي 30 مليار يورو أو ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.



وقال مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بشؤون توسيع الاتحاد، أوليفر فارهيلي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البلطيق الإخبارية اليوم الأربعاء - إن الخطة ستحشد ما يقرب من 9 مليارات يورو ولديها القدرة على جمع استثمارات تصل إلى ملياري يورو بين عامي 2021 و2027.



وأضاف فارهيلي، أن فعالية الخطة تعتمد على التعاون المشترك بين الدول الست التي تشكل المنطقة من خلال إنشاء سوق إقليمي مشترك ودعم البنية التحتية والتجارة البينية عبر توحيد شهادات الشحن والضرائب.

من جانبه .. رحب رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، بالخطة الاستثمارية للمفوضية الأوروبية، قائلا إنها ستؤدي إلى "تحسين جوهري" في البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ وقطاع الطاقة والرقمنة.

يشار إلى أن الخطة الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأجل التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية تشمل تشجيع النمو الشامل، والتحول الأخضر والرقمي، فضلا عن إنشاء سوق إقليمية مشتركة.