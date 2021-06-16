بتكلفة 85 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد أكبر مركز للغسيل الكلوي (صور)

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوى خلف مستشفى الحميات، بتكلفة 85 مليون جنية وبنسبة تنفيذ 75 % حيث يقام المركز على مساحة 1100 م2 ، ويتكون من 2 دور ويضم 40 ماكينة غسيل كلوى ، وأيضاً غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية.

يأتي تنفيذ المركز بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في تنفيذ مشروعات تحيا مصر، والتي ستساهم في تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين.

رافق المحافظ، نائبه أحمد شعبان والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية.

وأعطى "عطية"، توجيهاته بالتنسيق العرضى بين كافة الجهات المختصة للإسراع بمعدلات تنفيذ، هذا المشروع الحيوى والهام طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة له بنهاية أغسطس القادم.

وألمح إلى أهمية توحيد واجهات وألوان المباني والمداخل واللافتات الإرشادية والأرضيات ودهانات الحوائط لتحقيق التناسق الجمالي المطلوب ، لافتًا إلى أن هذا المشروع.

يأتي ضمن مشروعات تحيا مصر بإجمالى 14 مشروع بتكلفة إجمالية 686 مليون جنية منهم مشروعات كانت متعثرة حيث جارى تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقد تم إنهاء 8 مشروعات منها بنسبة 100 % سواء إنشائياً وبنية أساسية هي مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى ، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بأطوال 5 كم بمدينة نصر النوبة ، بجانب مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة.

وأوضح محافظ أسوان، بأنه من بين المشروعات التي تم الإنتهاء منها أيضاً إستكمال وتشطيب 144 وحدة سكنية ، وكذا مشروع توصيل المرافق العامة لـ 144 وحدة سكنية أخرى بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو ، فضلاً عن توصيل المرافق العامة لـ 432 وحدة سكنية بالطويسة بدراو ، مع دعم 4 قرى بمركز نصر النوبة بعربات مطافى ، وأخيراً دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال.

وأكد على أنه جارى العمل في 6 مشروعات أخري بمتوسط تنفيذ 90 % بمختلف مدن ومراكز المحافظة منها توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ، وكذا تطوير وإستكمال مركز شباب نصر النوبة ، علاوة على إنشاء محطة مياه عنيبة بسعة 5 ألاف م3 / ، وأيضاً توصيل المرافق العامة لعدد 9 قرى بمركز نصر النوبة ، فضلاً عن مركز الغسيل الكلوي بمدينة أسوان.

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