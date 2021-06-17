«مش نمبر وان».. «حرب بوستات» بين ياسمين عبد العزيز وبوسي شلبي

أعادت ياسمين عبد العزيز نشر لقاء الإعلامية إيناس الدغيدي مع بوسي شلبي في برنامج شيخ الحارة والجريئة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

كانت إيناس الدغيدي قد سألت بوسي شلبي عن رأيها في ياسمين وهل ترى أنها الفنانة الأولى في مصر لتحقيقها نجاحات متواصلة في السينما والتليفزيون أما لا.

قالت بوسي إن يسرا هى نجمة كل الأجيال وعندما نجحت يسرا العام الماضي بمسلسلها الرمضاني بجانب فيلم "صاحب المقام" لم تكن ياسمين موجودة على الساحة من الأساس.

بدورها، علقت ياسمين عبد العزيز على مقطع الفيديو بسخرية وكتبت "هموت" مستخدمة عدد كبير من الـemojis الضاحكة في إشارة لاستغرابها لإجابة بوسي شلبي التي تجاهلت تقديمها مسلسل "ونحب تاني ليه" في رمضان 2020.

وحققت ياسمين في رمضان 2020 نجاحًا بمسلسل ونحب تاني ليه مع كريم فهمي وتصدر الترند في معظم حلقاته إلا أن بوسي شلبي أكدت أن مسلسل خيانة عهد للفنانة يسرا كان الأعلى مشاهدة في موسم الدراما أكثر من ياسمين.

لم تمر سوى ساعات على نشر ياسمين للفيديو، حتى نشرت بوسي فيديو تشويقي للحلقة المقبلة من برنامجها "سهرة خاصة" الخميس المقبل عبر شاشة النهار في العاشرة مساءً.