لتوفير المياه.. خطة لحفر 6 آبار جوفية بالصحراء الغربية

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع المياه الجوفية، عدة مشروعات لحفر آبار جوفية واستبدال المواسير القديمة بمواسير حديثة للحفاظ على المياه، بالإضافة إلى تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمياه الجوفية على مستوى المحافظات، وذلك بالإضافة إلى خطة توريد مواسير جديدة لكل المساقى الخاصة برى الأراضى الزراعية.



وبدأ قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري ممثلًا في الإدارة العامة للمياه الجوفية لشمال الوادي بالمنيا، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال حفر عدد من الآبار الجوفية الجديدة لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة، ومنها أعمال حفر 6 آبار بالصحراء الغربية من تنفيذ الهيئة الهندسية مع وضع مواسير للآبار على طريق أسيوط سوهاج الصحراوى الغربى، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد مياه الري الزراعي في عدد من الزمامات بمناطق مختلفة من المحافظات.



من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات سابقة، أن خطة المشروعات المنفذة والجديدة تستهدف الحفاظ على الموارد المائية بهذه المناطق، بالإضافة إلى وضع خطة للاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية توفيرا للطاقة الكهربائية، وإنشاء آبار جوفية واستبدال المواسير القديمة بمواسير حديثة للحفاظ على المياه، وذلك فى إطار السعى لاستخدام طاقة نظيفة، بجانب تغيير مواسير المساقى لمنع إهدار المياه وتقنين إستخدامها فى ظل وجود التحديات الحالية.



يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة متكاملة لأعمال حفر وتطوير الآبار الجوفية والمساقى المختلفة، بالإضافة إلى التوسع في تحويل تشغيل آبار المياه الجوفية للعمل بالطاقة الشمسية توفيرًا للطاقة الكهربائية بعدة إدارات للمياه الجوفية بالوجهين البحرى والقبلى.



كما تستهدف وزارة الموارد المائية والري من خلال آلية حديثة مراقبة الآبار الجوفية الجوفية، وذلك من خلال النماذج والخرائط التى ستحدد ما سيتم مستقبلًا بشأن تحديد أماكن الآبار المتواجدة فى مصر فعليًا، وبناءً على ذلك يتم تحديد كميات السحب الخاصة بها وإمكانيات الخزان الجوفى، خاصة أن الكميات المسحوبة تختلف من بئر إلى آخر وتنتج كميات متفاوتة حسب كل منطقة.