مصرع طفل دهسًا أسفل أقدام حصان بالمنطقة الصناعية بالمحلة

لقى طفل مصرعه دهسا، اليوم الأربعاء، أسفل أقدام حصان بالمنطقة الصناعية التابعة لدائرة قسم ثالث المحلة الكبرى التابعة لمديرية أمن الغربية.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من الرائد محمد نصر رئيس قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع الطفل السيد طارق يبلغ من العمر ١٣ سنة دهسا أسفل أقدام حصان.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى، بمديرية أمن الغربية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحقيق أن الطفل ووالده يعملان على "عربة حنطور"، وانزلقت قدم الطفل أثناء ركوبه عليها فدهسه أقدام الحصان، أسفر ذلك عن أصابته بنزيف وكسر فى القدم، وتم نقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم إلا أنه فارق الحياة فى الحال، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم نقل جثة الطفل لمشرحة المستشفى العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها .

وفي سياق آخر، لقيت بائعة أنابيب مصرعها أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أمام قرية شبرابيل بمدينة السنطه بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطاراُ من من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع سيده اسفل عجلات قطار بين منطقة شبرابيل وسكة السنطة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ، وتبين من التحريات الأولية، أثناء عبور " سومة السيد " 45 سنة بائعه انابيب مقيمة بقرية شبرابيل شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور ، صدمه القطار وتحول جسدة الي أشلاء، وتوفى فى الحال.

حرر محضر بالواقعة وجري نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وإخطار النيابة العامة،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.