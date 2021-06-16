قناة السويس تحذر من إعلانات الوظائف المنتشرة على مواقع التواصل

أصدرت هيئة قناة السويس، بياناً، اليوم الأربعاء، حذرت خلاله المواطنين من التعامل مع صفحات تنتحل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر إعلانات وظائف مزيفة.

ونوهت الهيئة المواطنين بعدم الالتفات لبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنتحل اسمها وتقوم بالإعلان عن وظائف مزيفة غير حقيقية، مؤكدة أن الإعلان عن أي وظائف جديدة بالهيئة يتم عبر الطرق الرسمية المقررة قانونًا للإعلان عن الوظائف الحكومية، وكذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.suezcanal.gov.eg مع بيان كافة تفاصيل الإعلان من التخصصات المُعلن عنها وشروط وخطوات التقديم.

وأهابت الهيئة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء بعض الصفحات مجهولة المصدر على شبكة الإنترنت، والتي تزعم بوجود فرص عمل لعدد من التخصصات بالهيئة، مع التنويه على ضرورة توخي الحذر منعاً لسرقة البيانات الشخصية.

وشددت الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً من الهيئة على عدم الزج بها وانتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إلحاق الضرر بها والمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.

وعلى الجانب الآخر استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، السفير جلين مايلز سفير استراليا بالقاهرة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الأسترالي، وأكد حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح كأحد أبرز أهداف استراتيجية العمل والتطوير التي تتبناها الهيئة.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس تعد نقطة التقاء حركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، لافتا إلى أهميتها التي برزت بشكل كبير خلال حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN وهو الحادث الذي تعاملت معه الهيئة باحترافية شديدة، ونجحت في تخطيه بنجاح دون أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها باستحداث أسلوب جديد في الإنقاذ البحري يعتمد على استخدام التكريك جنبا إلى جنب مع الشد بقاطرات الإنقاذ.

وشدد رئيس الهيئة على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تتم بصورة دورية وفق خطط مستقبلية مدروسة بعناية شديدة تراعي الجدوى الاقتصادية لمشروعات التطوير وتواكب التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة النقل البحري، لافتاً في هذا الصدد إلى ما حققه مشروع قناة السويس الجديدة من تحسين للخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، ورفع كفاءة القناة وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، وهو ما يتم استكمال أهدافه من خلال مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة.