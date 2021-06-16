مصرع مسجل خطر هارب من 66 سنة سجن في الدقهلية

صرحت النيابة العامة اليوم الأربعاء، بدفن جثة مسجل خطر لقي مصرعه، إثر تبادل إطلاق النار مع الشرطة أثناء ضبطه بالمنطقة الحدودية بين الدقهلية ودمياط.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بوجود أحد العناصر الإجرامية المطلوبة على ذمة عدد من القضايا ، وتم إعداد مأمورية مُكبرة من قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى لضبطه.

وبمجرد أن شعر بقدوم القوات ، قام بمبادرتهم وإطلاق النار بكثافة على قوات الشرطة، أثناء محاصرتة داخل مكان اختباءه ، وبادلته القوات إطلاق النار، حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه نتيجة إصابته.

وكشفت التحريات أن المطلوب صادر ضده أحكام بالسجن فى 17 جناية بلغت مجموعها 66 سنة، حيث أفادت المعلومات بأنه يختبئ فى منزل كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط.

وعثر بجواره على بندقية آلية وطبنجة و16 طلقة مختلفة الأعيرة، وتم نقله إلى مستشفى فارسكور العام بدمياط.

- عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه