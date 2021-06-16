بـ 453 مليون جنيه.. الانتهاء من تبطين 239 كم في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، سير العمل في المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية ، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري ، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجاري المائية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي يعرضه المهندس جمال الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببنى سويف ، بشأن الموقف التنفيذي للمشروع ، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال والتي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة ، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أنه يجري العمل حاليا في تنفيذ 26 عملية، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 239 كيلو متر بتكلفة تقدر بنحو 453 مليون جنيها، من مستهدف 300 كم في المرحلة الأولى، وجارى طرح 6 عمليات أخرى بأطوال 18.4كم باعتمادات تقدر بــ 63.6 مليون جنيها، منوها عن تكليفاته لمسؤولى قطاع الري بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذى للمشروع.

وأكد محافظ بنى سويف على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.