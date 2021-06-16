الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطة لتطوير شبكات الصرف الزراعى بالتعاون مع البنك الألمانى

اجتماع وزارة الري
اجتماع وزارة الري

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، خطة لتطوير وتحديث نظم الري والصرف المغطى في جميع المحافظات، ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث النظم في العالم، وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية، وكذلك تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف، بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها.

عقدت وحدة مشروع البنك الألماني بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعاً مع ممثلى البنك الالمانى، وذلك لإستعراض ومناقشة موقف تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة ومنها تطوير نظم الصرف الزراعى والمغطى بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة لأية معوقات تواجه المشروع وطرق تذليلها.

وتستهدف خطة أعمال المشروع، تطوير وتحسين شبكة الصرف المغطى بالأراضي الزراعية للحد من التأثيرات السلبية لبقايا المبيدات الزراعية وإرتفاع درجة ملوحة التربة والمياه، بالإضافة إلى تحقيق الإدارة المتكاملة وتحسين طرق الري ،عن طريق التمويل6من بنك التعمير الألماني وتقديم الدعم الفني اللازم من هيئة المعونة الألمانية.

من جانبه أكد المهندس عاشور عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، أن مشروعات الصرف المغطى لها عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية.
 

خفض ملوحة التربة والتخلص من بقايا المبيدات 


وأوضح عبدالكريم لـ"الدستور"، إلى فائدتها فى تحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، ما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة ، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، والأعمال الصناعية على المجارى المائية، بهدف تحقيق منظومة مثلى للصرف الزراعى.

 

وزارة مشروعات دعم أراضي مياه الصرف المناسب الموارد

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