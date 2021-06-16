المتيني: جامعة عين شمس تحرز تقدما ملحوظا في معظم التصنيفات العالمية

أكد الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تحرز تقدما ملحوظاً في معظم التصنيفات الدولية، وهناك خطط يتم وضعها باستمرار من أجل الحصول على مراكز أكثر تقدما في كافة التصنيفات العالمية، لافتاً إلى أن ما تم تحقيقه من نجاحات يرجع إلى تضافر الجهود داخل الجامعة وخارجها، مشيدا بجهود الدكتور عبد الفتاح سعود في هذا الملف الهام ومقدماً الشكر للقائمين على مكتب التصنيف الدولى بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد البنا، وكذلك كافة أعضاء فريق التعاون الدولى برئاسة الدكتورة شهيرة سمير.

وأضاف المتيني، أن استمرار النجاح يستلزم بذل المزيد من الجهد، داعيًا جميع أعضاء المجتمع الجامعى الي دعم ملف التصنيف الدولى سواء بالمزيد من العمل الجاد والأبحاث العلمية والنشر الدولي أو بالتواصل مع المجتمع الجامعى الخارجى في إطار رفع إسم الجامعة مما سينعكس علي السمعة الاكاديمية العالمية للجامعة والتى تعد أحد معايير تصنيف الجامعات.

من جهته، أكد الدكتور أشون فرناندز،المدير الإقليمي لمؤسسة QS بالشرق الأوسط وإفريقيا، أن جامعة عين شمس استطاعت خلال فترة زمنيه وجيزة تحقيق تقدم قوى فى تصنيف الـQs العالمي، من خلال العمل وفق خطة محددة وواضحة طبقا للمعايير العالمية وبجهود قوية يتعاون خلالها الجميع، ما جعلها تقدم نموذج ناجحا يبعث برسالة أمل لكافة الجامعات بالعالم.

كما تطرق أشون إلى المعايير التى يتم عليها تصنيف الجامعات والتى من أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانيات التى توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمى الدولى للجامعة واستشهادات الباحثين في العالم بالأبحاث المقدمة من الباحثين والأكاديميين في الجامعة و نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى عدد الطلاب ونسبة أعضاء هيئة التدريس الاجانب ونسبة الطلاب الوافدين.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تتمتع بسمعة أكاديمية مرموقة وهو ما يعد من أحد أهم عوامل النجاح الحالية، حيث يسعى للانتساب للجامعة معظم المهتمين بالحصول على مستوى مختلف من التعلم، لافتا إلى أن اعداد الطلاب الوافدين شهدت تزايد كبير من كافة دول العالم نظرا لما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل إلى جانب السمعة المهنية التى يتميز به الخريج من كفاءة ومستوى تعلم قوى.

وأوضح الدكتور أحمد البنا، مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة ، أن نتائج العام الحالى حملت تقدماً للجامعة في مجالات السمعة الأكاديمية والطلاب الوافدين إلى جانب محافظتها على مركزها في باقي المجالات، حيث تمكنت الجامعة من الاحتفاظ بمركزها العام في التصنيف لتقع ضمن أفضل 800-1001.

وأضاف أن الجامعة شهدت تحسنا كبيرا في تصنيف المجالات حيث ظهرت الجامعة في 4 من 5 مجالات أساسية بالإضافة إلى 11 مجالا فرعيا.

وكانت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني،استضافت الدكتور آشون فرناندز، المدير الإقليمي لمؤسسة QS بالشرق الأوسط وأفريقيا.