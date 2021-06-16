الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهمين بالنصب على المواطنين باستخدام مواقع التواصل في الجيزة

متهمين
متهمين

تجري النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء،  تحقيقات موسعة مع متهمبن بالنصب على المواطنين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الجيزة.

كانت قد تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على متهمين بالنصب على المواطنين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الجيزة.

كان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مدير عام بإحدى الشركات، مقيمة بالقاهرة بتعرضها لواقعة احتيال واستيلاء على أموال طائلة منها بلغت نصف مليون جنيه، من قِبل شخص قام بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية باسم وهمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وزعم أنه صاحب شركة مقاولات كبرى وبإمكانه استثمار أموالها في مجال المقاولات نظير حصولها على أرباح شهرية -خلافاً للحقيقة-.

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وأسفرت جهوده أن وراء الواقعة شخصين، مقيمان بالجيزة لأحدهما معلومات جنائية، مارسا نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنشائهم، وإدارة العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بأسماء وصفات وهمية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ، إنستجرام" وإيهام ضحاياهم أنهما أصحاب شركات مقاولات.

وتابعت التحريات أنها  وفي سبيل ذلك قاما بفتح حسابات بنكية وإدارة حوافظ إلكترونية مالية بالعديد من شركات الاتصالات ،لاستخدامها في تلقى متحصلات نشاطهما الإجرامي وصرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي المختلفة ، وعقب الاستيلاء على أموال الضحايا يقوما بغلق الهواتف المحمولة والصفحات المستخدمة في الواقعة والهروب بمتحصلات نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أوسيم،  وبحوزتهما بطاقتي دفع إلكتروني، عدد من خطوط المحمول، 3 هواتف محمول أحدهم ، المستخدمين في ممارسة نشاطهم الإجرامي وبفحص الهواتف تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الجيزة تحقيقات متهمان النصب المواطنين التواصل الاجتماعي

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