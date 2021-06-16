الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«صناع الخير» و«أروكيديا» تهديان «رمد مستشفيات أزهر أسيوط» أحدث جهازي تشخيص

محافظ اسيوط يشهد
محافظ اسيوط يشهد اهداء صناع الخير واروكيديا

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط صباح اليوم، فعالية إهداء مؤسسة صناع الخير للتنمية و"أوركيديا" للصناعات الدوائية، أحدث جهازين لتشخيص المياه البيضاء لأقسام الرمد بمستشفيات جامعة الأزهر فرع أسيوط، ضمن فعاليات مبادرة “عنيك في عنينا” لمحاربة العمى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف الوزيرة نيفين قباج، وزيرة التضامن.

وشمل الجهازان، جهاز قياس ضغط العين بالكمبيوتر "AIRPUFF" وجهاز تحليل خلايا القرنية  "Specular Microscope" بما يمكن أطباء العيون بجامعة الأزهر فرع أسيوط، من تشخيص عدد كبير من الحالات التى كان يصعب تشخيصها من قبل وكانت تضطر إما لإنفاق مبالغ طائلة أو للسفر للقاهرة للحصول على الخدمة.

وخلال الاحتفالية، أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بدور المجتمع المدنى في رفع كفاءة الأجهزة الطبية بالمستشفيات الجامعية عامة وما قدمته صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية من إهداء أقسام الرمد بجامعة الأزهر فرع أسيوط للجهازين، موضحا أن الجهاز التنفيذى للدولة يضع كافة إمكانيته لدعم مسيرة العمل الأهلى استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بما يعود بالنفع على شرائح غير القادرين بالمحافظة، ويمكن الفرق الطبية في المؤسسات العلاجية الجامعية من تقديم خدماتها بالشكل الأفضل.

وأوضح  مصطفى زمزم، رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن إهداء صناع الخير وأوركيديا لأحدث أجهزة تشخيص المياه البيضاء لأقسام الرمد بطب جامعة الأزهر بأسيوط يأتى في إطار الدعم الذى نشرف بتقديمه لمرضى العيون في أنحاء الجمهورية وبخاصة في محافظات الصعيد من خلال تقديم خدمات تنظيم القوافل الطبية الموسعة للكشف على عيون أهالينا في قراهم والتشخيص المبكر لاحتياجاتهم من أدوية ونظارات طبية وجراحات عيون وتسليم النظارات وإجراء الجراحات المطلوبة كل ذلك بالمجان تماماً كذلك رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات العامة والجامعية من خلال تزويدها بأحدث أجهزة التشخيص والتدخل الطبى لتمكينها من تقديم أفضل خدمة طبية لأكبر عدد ممكن من المرضى.

 
من جهته، أشار الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية المشرف العام على مبادرة “عنيك فى عنينا”، أن المبادرة تدخل عامها الرابع فى حربها على العمى لتصنع نموذجا رائدا للمبادرات الأهلية التى تنجز بشكل فاعل فى تقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضي العيون الأكثر إحتياجاً فى قرى مصر ونطاقاتها الجغرافية المتباعدة وبخاصة النائية منها والحدودية والأكثر فقراً، وأنه سبق للمبادرة تقديم أحدث أجهزة التشيخص والجراحة لعدد من مستشفيات الرمد فى عدد من المحافظات وأن إستكمال هذا النهج من خلال تزويد أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بأحدث الاجهزة الطبية المطلوبة تأكيدا على إيمان المبادرة والقائمين عليها بأهمية دعم المؤسسات الطبية المصرية المتخصصة فى علاج أمراض العيون حتى تقوم بدورها الأمثل فى إنقاذ عيون ملايين المصريين من الاصابة بالأمراض. 

 وأشاد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، على شكره وامتنانه لصناع الخير وأوركيديا لدعم أقسام الرمد بطب الأزهر بأسيوط بالجهازين الجديدين، مشيدا بدور المؤسستين في علاج مرضى العيون من الأسر غير القادرة بأنحاء الجمهورية وبخاصة فى صعيد مصر، موضحا أن إهداء صناع الخير وأوركيديا للجهازين يمثل دعما كبيرا لجامعة الأزهر فرع أسيوط فى تقديم خدمات أكبر لمرضى العيون فى النطاق الجغرافى الذى تخدمة الجامعة.
 

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محافظ أسيوط المجتمع المدنى محافظة أسيوط المستشفيات الجامعية مؤسسة صناع الخير اللواء عصام سعد ديوان عام محافظة أسيوط المياه البيضاء عنيك في عنينا جامعة الأزهر بأسيوط مؤسسة صناع الخير للتنمية

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