4 منشآت صحية تقدم الخدمة الطبية ضمن التأمين الصحي الشامل بالأقصر

وجه الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بسرعة الإنتهاء من التجهيزات النهائية بوحدة طب أسرة أصفون بمحافظة الأقصر، وذلك لتشغيلها وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الكفاءة في غضون 10أيام.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ورافقه خلالها الدكتور إسماعيل العربي مدير فرع الهيئة بالأقصر، حيث تأتي تلك الزيارة لوضع اللمسات النهائية تمهيدًا لإطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل كليًا بمحافظة الأقصر ، مطلع يوليو 2021.

وقال بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أن الجولة الميدانية بالأقصر شملت تفقد وحدة طب أسرة الدبابية، حيث أصدر المدير التنفيذي تعليماته بتشغيل الوحدة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءًا، للتيسير على الأهالي في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة وفي أي وقت.

وتابع البيان، شملت الجولة الميدانية المرور على وحدة طب أسرة الهنادي للتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية بها، و تطبيق نظام التحول الرقمي وميكنة الخدمات بها، مشددًا على استكمال تفعيل نظم المطالبات الإلكترونية بالوحدة خلال 10أيام، كما شدد على استكمال كافة التجهيزات الطبية والقوى البشرية بمركز طب أسرة إسنا، لتشغيله خلال 5 أيام لخدمة أهالي إسنا.

فيما شملت جولة المدير التنفيذي بمحافظة الأقصر تفقد وحدتي طب أسرة القرايا، النجوع بحري، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتهما من حيث توافر القوى البشرية والمستلزمات الطبية والصيدلية، وتطبيق برامج CMO ، استعدادًا لتشغيلهم في غضون 5 أيام .

واختتم "التلوانى "جولته الميدانية بزيارة مستشفى طيبة، بمدينة إسنا، حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وغرف العناية المركزة والعيادات الخارجية، والطوارئ، إضافة إلى تفقد نقطة تلقي لقاح كورونا التابع للهيئة العامه الرعاية الصحية ، واستمع لآراء المواطنين بشأن مستوى الخدمة الطبية وسهولة التعامل وتلقي اللقاح بمأمونية كاملة وبدون أي معوقات .

وعلى هامش الزيارة عقد الدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة" اجتماعًا مع مدير مستشفى طيبة، ومديرى الجودة والموارد البشرية والاقسام الداخلية والخارجية و المدير المالي ورؤساء التمريض بالمستشفى ، فيما تم استعراض كافة التحديات خلال الاجتماع وتم طرح سبل حلها، ووجه "التلواني" خلال الاجتماع بضرورة تدريب كافة الطواقم الطبية على معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، فيما تم مناقشة العديد من الملفات الهامة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم تماشيًا مع التحول المؤسسي العملاق التي تخطوه كافة المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر والتي تعمل طبقًا لمعايير الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدًا على رؤية الهيئة بتقديم خدمة صحية متكاملة لكافة المواطنين وبأعلى مستوى من الجودة الصحية.

جولة في الرعاية الصحية

جولة في الرعاية الصحية

جولة في الرعاية الصحية