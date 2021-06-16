الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021| من هنا

أرشيفية
أرشيفية

يستعد موقع وزارة التربية والتعليم www.cairogovresults.com لطرح نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 لطلاب 3 اعدادي الذين ادوا امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 في عدد من مديريات التربية والتعليم وقام طلاب 3 اعدادي في البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم www.cairogovresults.com للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني.

ويقدم الدستور لأبنائه من طلاب الشهادة الاعدادية رابط موقع وزارة التربية والتعليم www.cairogovresults.com للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 الترم الثاني لجميع محافظات جمهورية مصر العربية ويمكن ايضا الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة على حدة في حال وجود ضغط على موقع وزارة التربية والتعليم من قبل طلاب واولياء امور 3 إعدادي.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021

ويقوم الطالب أو الطالبة بالحصول على  نتيجة 3 اعدادي فور ظهورها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي ويحصل على نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021 من هنـــــــا www.cairogovresults.com

طالب الشهادة الاعدادية بإدخال الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم المدون في شهادة الميلاد .

ثم اختيار المرحلة الدراسية وهي الشهادة الاعدادية.

ثم الصف الثالث الاعدادي والعام الدراسي والفصل الدراسي.

يضغط على عرض النتيجة ، ثم تظهر نتيجة 3 اعدادي للطالب.

 

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وللبحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 لطالب آخر يضغط على بحث جديد.

او من خلال الدخول على الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم الصف الثالث الاعدادي التابعة للمحافظة حيث تنشر رابط الحصول على نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021.

مديرية التربية والتعليم محافظة  القاهرة www.cairomoe.net

مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة www.giza-edu.com

مديرية التربية والتعليم محافظة الاسكندرية www.alex-edu.com

مديرية التربية والتعليم محافظة السويس result.edusuez.com

مديرية التربية والتعليم محافظة الاسماعيلية www.ismalya2020

مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط assiutt.wixsite.com

مع كامل تمنياتنا لطلاب الشهادة الاعدادية بالنجاح والتوفيق والتأهل لمرحلة الثانوية العامة.

الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 3 إعدادي موقع وزاره التربيه والتعليم الترم الثاني

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