«الفلاحين» تطالب بتوفير أسمدة مدعمة لتخفيف الأعباء على المزارعين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن نقص الأسمدة يهدد إنتاجية المحاصيل الصيفية ويزيد من تكلفة الزراعه على الفلاحين لافتًا إلى أن حصص هذه الأسمده لم تصرف كاملة حتي اليوم في غالبية الجمعيات الزراعية.

أضاف أبو صدام أن أغلب المزارعين يجبرون على شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، نتيجة عدم صرفهم مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة، ما يزيد الأعباء الاقتصادية عليهم، فيما قلل البعض الآخر من تسميد مزروعاتهم أو يؤخرون موعد التسميد ما ينذر بضعف الإنتاجية.

أشار إلى أن مصانع وشركات الأسمدة تتقاعس في توريد حصص الأسمدة لوزارة الزراعة وتفضل بيعها في السوق الحر أو تصديرها، طمعًا في زيادة الأرباح، بالرغم من دعم الدوله لهذه المصانع بالغاز مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر التكلفة لتوريدها للمزارعين في صورة أسمدة مدعمة.

وتابع نقيب الفلاحين أنه يتم بيع طن الأسمدة من سماد اليوريا المدعم بـ3290 جنيهًا وطن النترات المدعم 3190 جنيهًا ويباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وصلت في أسمدة اليوريا لنحو 6000 جنيه للأبيض و6500 جنيه للأزرق ونحو 6300 جنيه لطن النترات، مطالبًا الحكومه بسرعة توريد باقي الحصص المدعمة للجمعيات قبل فوات الأوان ليتمكن الفلاحين من تسميد مزروعاتهم في الوقت المناسب.