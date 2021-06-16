الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصدار 3 آلاف بطاقة هوية رقمية لطلاب مركز التعليم المدمج بجامعة بنى سويف

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي، وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الموضوعات خلال الاجتماع منها، التشغيل التجريبي لبرنامج الشئون القانونية والبدء فى إنشاء الإصدار الأول من تطبيق الموبايل والذى يسهم فى سرعة وسهولة الوصول للبيانات الخاصة بالقضايا. كما تمت الموافقة على توفير عدد 3 آلاف كارت بروكسيمتى لإصدار بطاقات الهوية لطلاب مركز التعليم المدمج.

كما تم عمل محاكاة على أرض الواقع للتعرف على هوية الطلاب من خلال بطاقات الهوية الرقمية (البروكسيمتى كارد) على إحدى بوابات الجامعة مع تكليف المدير الفني للوحدة بعمل تقرير لحالة جميع البرامج الإلكترونية التي أنتجتها الوحدة من حيث مدى كفاءة التشغيل وهل هناك توقف طارئ يوجهه والوقوف على معرفة أسبابه ووضع الحلول المناسبة لإعادة التشغيل.

وفى سياق متصل ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،اجتماعي مركز الطباعة والنشر ووحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

وتم مناقشة عدد من الموضوعات خلال اجتماع مركز الطباعة والنشر منها التقرير المقدم حول مجمل أعمال المركز خلال العام الجامعي 2020/2021،  ومناقشة احتياجات المركز من شراء أوراق ومستلزمات استعدادا للعام الدراسي الجديد،  ومناقشة المقترح الخاص بقيام المركز بتوفير جميع المطبوعات التي تقوم الجامعة بشرائها.

وخلال اجتماع وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي تم استعراض الانجازات بدءا من 20 أبريل وحتى 15 يونيو، ومناقشة متطلبات المركز لتطوير أداء فريق العمل وعرض مفصل للهيكل الإداري للمشروعات إلى جانب المذكرة المقدمة من مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات بخصوص مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمد فترة امتحانات التحول الرقمي أون لاين حتى شهر أغسطس القادم.

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