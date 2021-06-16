توعية 82833 سيدة ورجلا بخطورة ختان الإناث في الشرقية

أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أنه تصديا لظاهرة ختان الإناث، واصل الفرع استمرار تنفيذ حملة طرق الأبواب للتصدي لظاهرة ختان الإناث والتي انطلقت فاعلياتها في شهر يونيو الجاري واستمرت على مدار 3 أيام، مشيرة إلى أن الحملة قامت بـ15680 زيارة منزلية واستهدفت أكثر من 82833 من السيدات والرجال والأطفال بقرى مراكز (الزقازيق – القنايات – أبوحماد – أولاد صقر – ديرب نجم – الإبراهيمية – بلبيس - صان الحجر - فاقوس - منيا القمح - القنايات) لتوعيتهم بمظاهر العنف ضد المرأة في المجتمع، كما شملت الحملة عقد ندوة تشاورية لنشر الرسائل القانونية بتجريم ختان الإناث والنتائج المرتبة عليه نفسياً واجتماعياً.

أكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن عملية ختان الإناث عادة وليست عبادة وتمثل إنتهاكاً جسدياً ونفسياً تتعرض له الفتاة ومخالفاً لأداب مهنة الطب وكذلك لقرار وزير الصحة 271 لسنة 2017 لما يترتب عليه من مضاعفات صحية ونفسية للفتيات، مشيرة إلى أن إستمرار تنفيذ الحملات يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تكللت جهودها مؤخراً بصدور القانون رقم 10 لسنه2021 بتعديل قانون العقوبات والذي تضمن تشديد العقوبات وتوسيع مجالات التجريم المتعلقة بجريمة الختان.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية بالتعاون مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة يقوم بتنظيم حملات توعية بطرق الأبواب لتجوب القرى والمراكز والمدن لتعريف السيدات و الرجال بالظواهر السلبية التي تؤثر على الفرد والمجتمع ومنها ظاهرة ختان الإناث للتصدي لتلك الممارسة الخاطئة لبناء مجتمع صحي و سليم.

أوضح المحافظ أن ديننا الحنيف كرم المرأة و رفع من شأنها وحفظ كرامتها في المجتمع، مشدداً على ضرورة عقد ندوات تثقيفية وتنظيم قوافل توعوية تجوب القرى العزب و النجوع للتوعية بخطورة هذه العادة السيئة وهنا يأتي الدور الهام للرائدات الريفيات بالتنسيق مع الأوقاف – الأزهر – الكنيسة – الشباب والرياضة – والإعلام – المجتمع المدني لإرسال رسالة للمجتمع أن ختان الإناث جريمة في حق الفتاة و المجتمع.