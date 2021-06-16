الأربعاء 16 يونيو 2021
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محافظات

وسط إجراءات احترازية.. انطلاق امتحانات نهاية العام بـ«حاسبات ومعلومات طنطا»

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، انطلاق ماراثون الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، اليوم، بكلية الحاسبات والمعلومات، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ‏للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

و أكد رئيس جامعة طنطا اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للطلاب من قياس درجات الحرارة وتعقيم وتطهير كافة لجان الامتحانات، مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، وضمان سلامة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية.

من جانبها  الدكتورة نانسي الحفناوي عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم بلغ 409 طالبًا للفرقة الأولى، بإجمالي 26 لجنة بحد أقصى 20 طالبًا داخل كل لجنة.

-  تشكيل لجان لمتابعة سير الامتحانات 

وأضافت أنه تم تشكيل لجان لمتابعة سير الامتحانات بما فى ذلك الرعاية الطبية ومتابعة الإجراءات الاحترازية بهدف تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانين بنجاح، مؤكدة أن جميع أعمال الامتحانات داخل كلية الحاسبات والمعلومات تمت بشكل سليم، ولم يتم رصد أي مشكلات خلالها.

وكان رئيس جامعة طنطا ‏ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، اليوم الثلاثاء، قد أعلن  القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الآداب بالجامعة، وذلك وفقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

وأشار إلى أن القائمة النهائية للمرشحين ضمت وفقًا للترتيب الأبجدي: الدكتور ‏‏‏أحمد محمد سالم البربري الأستاذ بقسم الفلسفة، الدكتور أسامة محمد إبراهيم البحيري الأستاذ بقسم اللغة العربية، الدكتور عبد الكريم محمد حسن أبو جبل، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية، الدكتور مدحت أحمد حماد إبراهيم الأستاذ قسم اللغات الشرقية، والدكتور ممدوح ناصف أبو الفتوح المصري أستاذ بقسم الآثار وعميد الكلية.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشح، تم تخصيص يوم الثلاثاء القادم لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.

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