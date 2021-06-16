الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سفارة ألمانيا بالقاهرة تستعين بعبلة كامل للتعليق على مباراة في اليورو

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

هنأت الصفحة الرسمية للسفارة الألمانية بالقاهرة بمواقع التواصل الاجتماعي منتخب فرنسا بفوزه على الماكينات الألمانية.

وقالت السفارة: "مبروووك للمنتخب الفرنسي وهاردلك لمنتخبنا الألماني حقق منتخب فرنسا فوزًا على نظيره المنتخب الألماني بهدف، فى اللقاء المثير الذى جمع المنتخبان مساء أمس، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة، فى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

مباراة في اليورو

وشهد كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم الثلاثاء أول مواجهة ساخنة يلتقي خلالها منتخبا فرنسا (بطل العالم) ونظيره الألماني على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ في قمة محفوفة بالمخاطر عنوانها "البقاء على قيد الحياة" في المجموعة السادسة من هذه النهائيات التي فرضت نفسها كـ"مجموعة الموت".

وأسفرت قمة المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم بين ألمانيا وفرنسا، والتي جرت مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، عن فوز "الديوك" بنتيجة 1-صفر من تسجيل المدافع ماتس هوملس ضد مرماه في الدقيقة 20. وفي المباراة الثانية من المجموعة، اكتسحت برتغال كريستيانو رونالدو مضيفتها المجر بثلاثية نظيفة سجل قائد "السليساو" ثنائية جعلت منه أفضل هداف في تاريخ المنافسة القارية.

وشهد نظام تصفيات يورو 2020  تغيراتٍ جديدة، خصوصاً بعد تقديم الويفا مؤخراً بطولة دوري أمم أوروبا، وانتهت التصفيات الأساسية بتأهل 20 منتخبًا أبرزها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وغيرهم، وهناك 4 منتخباتٍ ستخوض الملحق المؤهل لكأس أمم أوروبا.

بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم لا سيما أوروبا، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل يورو 2020 لمدة عام كامل، وبدلاً من إقامة كأس الأمم الأوروبية في الفترة بين 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، ستقام في الفترة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

المانيا فرنسا كأس الأمم الأوروبية كأس الأمم ألمانيا وفرنسا

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