وائل لطفي: نحتاج لتعاون وتكامل إعلامي مصري سعودي لمواجهة التحديات

أكد الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، أهمية أن يكون هناك تعاون وتكامل أكبر بين إعلام مصر والسعودية لمواجهة التحديات التي تواجههما.



واستقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار ووزير الإعلام المكلف في السعودية، والسفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من الإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المختلفة.

وفي بداية الجلسة، رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بالحضور، مؤكدًا أن الأجواء مهيأة حاليا للبدء في فترة من العلاقات المصرية السعودية الغير مسبوقة تدعمها مظلة سياسية متفاهمة بين قائدي البلدين، فالقاهرة والرياض هما محور الحراك العربي، وبدونهما لن يبث الروح في العمل العربي.

وأضاف: «كنت في زيارة للسعودية منذ أيام والتقيت فيها بوزير الإعلام، وقمنا بوضع مشروع للتعاون بين البلدين وهناك الكثير من التفاصيل سيتم إعلانها عقب التصديق عليها».

وأشاد «جبر» بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط مصر والسعودية مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للإعلام هي ضرورة ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية، والعمل على وحدة الصف وإبراز الجوانب الإيجابية والابتعاد عن أسباب الخلاف، وأن يمد الإعلام جسور التشاور والتواصل والحوار وتبادل الرؤى في مختلف القضايا التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومساندة القضايا العربية والإسلامية بما يقرّب بين الدول والشعوب.

ومن جهته، رحَّب المهندس عبدالصادق الشوربجي بالحضور، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات وثيقة ممتدة على مدار التاريخ.

فيما عبَّر حسين زين عن سعادته بزيارة وزير الإعلام والسفير السعودي والوفد المرافق لهم لمبنى ماسبيرو، مضيفًا أن هناك الكثير من البروتوكولات التي تربط بين ماسبيرو والسعودية على الشقين المرئي والمسموع، وإن شاء الله يكون هناك الكثير من التعاون.