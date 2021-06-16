الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مد «حميات الإسماعيلية» بجهازي أكسجين

الدكتور أسامة العدوي
الدكتور أسامة العدوي

قال الدكتور أسامة العدوي مدير إدارة مستشفى حميات الإسماعيلية، إنه من المقرر أن يصل جهازي أكسجين لمستشفى حميات الإسماعيلية، من مؤسسة الخير، بهدف تعزيز قدرات المستشفى وإمدادها بالأجهزة اللازمة وتقديم الدعم لهم  الذي يساعدهم علي القيام بواجبهم ومساعدتهم  في عمليات في علاج المرضى.

وأشاد العدوي بدور مؤسسة مصر الخير، قائلاً أنها من أولى المؤسسات الأهلية التي لبت نداء الوطن، ودعوة الرئيس، وشاركت في تنفيذ المبادرات الصحيَّة والتي فتحت باب الأمل للمواطنين في الحصول علي العلاج والقضاء علي تلك الأمراض، وفي مقدمتها التصدي لجائحة كورونا من خلال التحرك السريع لتقديم أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد العدوي، على توافر مخزون كاف من غاز "الأكسجين الطبي" بمستشفى حميات الإسماعيلية، التى تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، مشيراً إلى أن الدولة لا تألو جهدًا فى الحفاظ على صحة المواطنين فى ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الدولة تسعى لتوفير مخزون كاف من الأكسجين الطبى بمستشفيات الإسماعيلية، منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع كبرى شركات الغازات، والتى تقوم بإمداد المستشفيات بالأكسجين بشكل مستمر وتوفير مخزون استراتيجى كاف لتلبية جميع احتياجات القطاع الصحى خاصة لمرضى فيروس كورونا، كما تم زيادة عدد "تانكات" الأكسجين والأسطوانات بجميع المستشفيات، فضلًا عن القيام برفع كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات والصيانة الدورية لمنع حدوث أى أعطال أو تسريبات بأجهزة الغازات الطبية تؤثر على تلقى المرضى للخدمة الطبية.

وتقدم العدوى بالشكر لكافة الفرق الطبية العاملة في المستشفيات لما يبذلونه من جهود وتضحيات ساهمت في إدارة وباء عالمي بأعلى مستوى من الخدمة الطبية، مؤكدة دعم القيادة السياسية لكافة الفرق الطبية، كما دعتهم الوزيرة لمواصلة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكتسبات مصر وجهودها في مواجهة فيروس كورونا.

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