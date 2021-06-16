الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات «فيديو المشاجرة» في مدخل كافيه بالتجمع الخامس

مشاجرة داخل كافيه
مشاجرة داخل كافيه بالتجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" متضمناً مشاجرة بالتجمع الأول بالقاهرة وضبط طرفيها، وطلب الطرفين الصلح  والتنازل فيما بينهم .

تدول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول فقد أسفرت جهود وحدة مباحث القسم عن تحديد طرفي المشاجرة وتبين أن طرفيها كلٍ من طرف أول طالب، طرف ثاني صاحب كافيه، عامل بالكافيه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب توقف الأول وبصحبته أصدقائه أمام مدخل الكافيه وقيامهم باللهو، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٌ منهم على الآخر بالضرب بالأيدى "دون إصابات" وتم الصلح والتوفيق فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كان تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" متضمناً حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول فقد أسفرت جهود وحدة مباحث القسم عن تحديد طرفي المشاجرة وتبين أن طرفيها كلٍ من طرف أول طالب، طرف ثاني صاحب كافيه، عامل بالكافيه.

في السياق ذاته، من يومين كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعني بالصدر وتوفي في أثناء إسعافه.

وبالانتقال والفحص وبسؤال عم المجني عليه، اتهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «مطواة» فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات الجيرة .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمّ بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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