ممثلو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين يزورون الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

زار وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفدين الدفعة الثالثة، " دفعة الشهيد أحمد منسي" لليوم الثالث الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، و قام الوفد بزياره مجمع جراجات الإنقاذ المركزي بالسيدة نفيسة للاطلاع على تفاصيل عمل الإنقاذ المركزي، من معدات وسيارات وأسطول الطوارئ لمحافظة القاهرة في الكوارث والأزمات.

و كان في استقبال الوفد المهندس سيد عبد المقصود، مدير عام الإنقاذ ، واستمع الوفد لشرح تفصيلي، عن أعمال الإنقاذ في الكوارث والأزمات والاستجابة السريعة لأى أمور طارئة لمحافظة القاهرة.

و رافق الوفد خلال الزيارة المهندس محمود منصور، مستشار رئيس الهيئه الهندسي والمهندسة اماني مصطفي مدير عام التحول الرقمي، ومصطفي مجدي من العلاقات العامة والإعلام .

- رئيس الهيئة العامة لنظافة القاهرة يجتمع مع وفد شباب البرنامج الرئاسي

وكان اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، قد اجتمع مع وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين لقيادة الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد منسي.

واستعرض رئيس هيئة النظافة مع الوفد العمل والمجهود المبذول في عملية تشغيل جميع المركزيات والمشروعات والإدارات التابعة للهيئة والتطوير الذي يتم على كافة المستويات في التجميل والنظافة، والجراجات، والمشروعات، والورش، والإنارة بنقلات نوعية وبأفكار خارج الصندوق، تجعل الهيئة تناسب مراحل التطوير والتقدم والازدهار التي تتم في محافظه القاهرة في جميع المجالات ،على مستوى الطرق الجديدة والمحاور، ومنظومة النظافة الجديدة، و الإنارة الحديثة، والاستغلال الأمثل للموارد الموجودة بالهيئة حيث أن كل تلك الأعمال، والتكليفات يتم تنفيذها بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

واستعرض رئيس هيئة نظافة القاهرة عرضا ترويجيا عن أعمال الهيئة بمركزياتها لمدة 10دقائق، ثم تم البدء بجولة ميدانية للوفد بدأت بمركز المعلومات لمشاهده عمل المنظومة الرقمية الجديدة، والرد على شكاوى المواطنين ومتابعه الشكوى على صفحة المحافظة، ومجلس الوزراء، و وزارة التنمية المحلية، ومدى استيعاب المركز والرد عليها في الحال والاستعداد بخطة عمل ميكنة جميع مهام الهيئة بالكامل

وزار وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين لقيادة الدفعة الثالثة دفعة الشهيد احمد منسي غرفة العمليات الرئيسية بالهيئة والربط الذي يتم على مستوى مناطق القاهرة بالكامل عن طريق شبكه لاسلكي ،لسرعة التواصل وإزالة أي شكوى على مستوى المحافظة، ثم جولة ميدانية خارجية بمحور العروبة بصلاح سالم تم مشاهدته تطوير طريق المطار بمحور العروبة المرحلة الأولى من التطوير، ثم جولة تفقدية في الورش الإنتاجية تفقدوا خلالها أعمال الأقسام المختلفة بالورش من أقسام الإنشاءات والنقاشة والترز ايه والنجارة والتصميمات والحدادة.

برنامج تأهيل التنفذيين يزور هيئة نظافة القاهرة

برنامج تأهيل التنفذيين يزور هيئة نظافة القاهرة

برنامج تأهيل التنفذيين يزور هيئة نظافة القاهرة

برنامج تأهيل التنفذيين يزور هيئة نظافة القاهرة

برنامج تأهيل التنفذيين يزور هيئة نظافة القاهرة