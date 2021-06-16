الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

يارا تنشر صورة برفقة صلاح.. والجمهور: نتمنى الصفقة تتم على خير

يارا
يارا

شاركت المطربة اللبنانية يارا، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة تجمعها بـ"مو صلاح"، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، معلقًة عليها: "لما تجيب سيرة حدا إمبارح وبالصدفة بلاقيه اليوم ماشي جنبك، معقول أكون أنا السبب في صفقة القرن، يلا بقى يا فخر العرب".


وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة يارا، ومشجعي اللاعب محمد صلاح، على الصورة التي نشرتها، وكتبت لينا عز، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًة: "فخر الكرة الأرضية كلها"، وعلق وليد صلاح، من رواد "انستجرام"، ومتابعي اللاعب محمد صلاح، والمطربة يارا على الصور قائلًا: "عنوان الصورة دي المفروض يكون فخر العرب وأميرة الطرب".


وتساءل أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" عن المقصود من وراء تعليق صفقة القرن، فكتب بهاء، قائلًا: "شو يعني صفقة القرن، هتخليه يمضي لبرشلونة"، وعلق أحمد الحضري، قائلًا: “أحلى صوت مع أحلى لاعب في العالم، إن شاء الله يكون وشك حلو وتم الصفقة اللي مستنينها من بدري، وصلاح يروح برشلونة”. 

 

يجدر الإشارة إلى أن المطربة يارا أعلنت مسبقًا عشقها لنادي برشلونة الإسباني في عدد من المناسبات لذلك تتمنى انضمام محمد صلاح لصفوفه لذلك تحدثت في منشورها عن "صفقة القرن".

 

واحتفل اللاعب محمد صلاح من يومين بعيد ميلاده الـ29، وكان تواجد في مصر الأيام الماضية لقضاء الإجازة والتقى بعدد من الفنانين خلال استمتاعه بوقته في مدينة العلمين الجديدة. 

جدير بالذكر أن المطربة اللبنانية يارا، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "يمرني طاريك" هي الرابعة من ألبومها الخليجي بعد "غير الناس" و"ما ودعوني" و"على المكشوف"، وأغنية "يمرني طاريك" كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.

يارا وصلاح
يارا وصلاح
مو صلاح محمد صلاح يارا برشلونة صفقة

ضربة حرة

وائل لطفي

مصر الكبيرة

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