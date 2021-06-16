كورونا والقضية الفلسطينية.. أبرز ملفات على طاولة وزراء الإعلام العرب

شهد اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الـ 51، برئاسة السودان في مقر جامعة الدول العربية مناقشة العديد من القضايا الهامة والبارزة في مستقبل الإعلام العربي وإدراج مادة للإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة القضية الفلسطينية و جائحة كورونا.

أبو الغيط: دور الإعلام في تكوين وعي المواطن العربي لا يُمكن التقليل منه

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن دور الإعلام في تكوين وعي المواطن العربي لا يُمكن التقليل منه ، موضحاً أن بوصلة الإعلام العربي لابد أن تُشير باستمرار نحو تعزيز الدولة الوطنية، الدولة المستقلة صاحبة السيادة دولة كل مواطنيها بلا تفرقة أو تمييز دولة القانون والحقوق المتساوية للجميع.

كما نوه أبوالغيط، أن للإعلام دورًا مهمًا في تهدئة الأجواء العربية وتعزيز روح العمل المشترك والأهداف الواحدة بين الدول العربية والأهم بين الشعوب العربية.



وزير الإعلام السعودي يقترح تشكيل فريق عمل عربي مشترك لحل أزمة كورونا

كما أكد الوزير السعودي ماجد القصبي، على أن تداعيات جائحة كورونا تفرض واقعاً تلعب فيه وسائل الإعلام دوراً أكثر فعالية من خلال حث الجمهور على تلقي اللقاح باعتبار ذلك أهم وسيلة للتعافي، مع ضرورة توعية الإعلام بأهمية استدامة الإجراءات الاحترازية.



كما اقترح القصبي صياغة استراتيجية إعلامية العربية للتصدي لجائحة كورونا وتشكيل فريق عمل عربي مشترك لإعدادها تحت إشراف قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، لتؤكد على ضرورة دحض الشائعات الزائفة حول لقاحات كورونا ورفع سبل الوعي حول التعامل مع جائحة كورونا.



وزير الإعلام الكويتي: الإعلام يلعب دورا بارزا في الدفاع عن قضايا الأمة

أكد وزير الإعلام والثقافة والدولة لشئون الشباب بدولة الكويت عبد الرحمن المطيري، أن الإعلام العربي له دور هام في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشدداً على تضامن الكويت الكامل مع الشعب الفلسطيني تجاه ما يشهده من اعتداءات وانتهاكات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي لاسيما العدوان الأخير على مدينة القدس.

وقال"المطيري": الواقع العربي وما يشهده من تطورات بالغة الأهمية على جميع المستويات يفرض علينا وضع أفكار مبتكرة لتطوير آليات الإعلام العربي بما يمكنه من مخاطبة شعوبنا العربية ونقل قضايانا إلى العالم الخارجي بمحتوى صحيح ومنطقي وهادف.

وزير الإعلام السوداني يدعو للضرورة التكامل بين شعوب المنطقة

ومن جانبه، دعا وزير الثقافة والإعلام السوداني حمزة بلول الأمير، إلى ضرورة مناقشة التفاوت التنموي، والتكامل بين شعوب المنطقة، والانتقال للإعلام العربي من مرحلة عرض القضايا والنزاعات لتقديم الحلول، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي العربي في مجال الإعلام، والعمل على تقديم المعلومات الموثقة للمواطن العربي.



وأكد ضرورة إعطاء اهتمام خاص للمجموعات التي تتسم قضاياها بالخصوصية مثل الأطفال والمرأة وذوي الإعاقة.

وزيرة الإعلام اللبنانية تدعو للتمسك بالقيم والتقاليد المشتركة

كما جددت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتورة منال عبد الصمد، تمسك الإعلام اللبناني بالمسؤولية الكاملة حيال قضايا أوطاننا العربية، داعية إلى ضرورة التمسك "بتاريخنا وقيمنا وتقاليدنا المشتركة.

وأوضحت عبد الصمد:" أن لبنان استضاف العدد الأكبر من أشقائه النازحين السوريين ، إلى أن انفجرت الجغرافيا الضيقة بنا وبهم"، لافتة إلى "أن أكثر من 50 مليار دولار تمثل تكلفة النزوح السوري على لبنان، الذي كان يئن أصلا تحت عبء دين عام، الأمر الذي ساعد في الإسراع في عملية الانزلاق نحو أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لم تعد تنفع معها المسكنات وإنما الحلول الجذرية، ولن ننجو من مهالكها الآنية والمستقبلية إلا بتضامن عربي ودولي معنا".

وأضافت "إنه لأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا في ظل كل ما جرى ويجري، أن يجدد العالم العربي ثقته بالإعلام اللبناني، الذي ما زال العنصر البشري فيه يشكل العمود الفقري رغم كل المحن التي استهدفته، باذلا جهودا جبارة في التطوير الإعلامي شكلا ومضمونا ومهنية وأداء، فنحن نعول على دعمكم الثمين بتأييد ترشيح بيروت عاصمة للإعلام العربي لعام 2023، لإعطائها الفرصة للإضاءة على معاناتها نتيجة مرورها بظروف استثنائية، خلال العامين المنصرمين من جائحة كورونا.