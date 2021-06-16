موقع إفريقي يبرز تصريحات السيسي حول إنشاء سدود عملاقة تعيق التوزيع العادل للمياه

سلط موقع AllAfrica المختص بالشأن الإفريقي الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي حذر فيها من وقوف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود؛ بما يشكل تهديدا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.

ولفت الموقع إلى أن تصريحات السيسي بهذا الشأن جاءت في كلمة ألقاها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير نيابة عنه، أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح أن السيسي شدد على أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يشكل تحديا عالميا، حيث يتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية، جميعها مرتبط بالتصحر، ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.

وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع اختتام الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس جامعة الدول العربية أمس الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة على مستوى وزراء الخارجية لبحث آخر تطورات قضية سد النهضة، بعدما أكدت الدعم العربي الموحد لموقف مصر والسودان من الأزمة وتأييد العديد من الدول العربية البلدين في الدفاع عن أمنها المائي، فى ظل موقف إثيوبيا المتعنت، وتعطيلها المساعى المصرية الهادفة للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد.

كما تزامنت مع مطالبة جامعة الدول العربية مجلس الأمن بالتدخل لإنهاء أزمة سد النهضة، حيث دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة للتشاور حول قضية سد النهضة الإثيوبي، وفق ما قاله الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي أمس.

وكانت مصر قد حثت مجلس الأمن بالفعل الأسبوع الماضي على التدخل لحل النزاع المستمر منذ سنوات.