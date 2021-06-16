الكتابة والاسترخاء ..كيف تتخلص من العصبية وتتمتع بالهدوء؟

نخسر علاقاتنا الإنسانية بسبب الغضب والصوت المرتفع رغم أنه يمكنا التحلي بالهدوء، لكن الشخصيات العصبية تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحلي بالصبر، كى يجني ثمار الطاقة الايجابية .

ووفقًا لموقع hello magazine نوضح كيف يمكن التخلص من العصبية الزائدة؟.

الغضب هو انفعال يشعر به الشخص لتحفيزه على العمل وبذل المجهود، ويشجع هذا النوع من الغضب الانسان للعمل بشكل أكبر، لكنه يتحول لغضب مدمر في حالة التأثير على حياته وإعاقته لاستكمالها فالانسان الغضوب هو من يتعد الخطوط الحمراء،أما الهدوء فهو قدرة الشخص فى الحفاظ على الوعي، أثناء لحظات الانفعال، وإدارته وتحويله لشيء مقبول وراق.

ولمعرفة السيطرة على الغضب لابد أن ندرك أسبابه وهي كالتالي:

التوقعات العالية: قد تبني أحلام وتوقعات غير متلائمة مع الامكانيات الحالية، لذا يتم الغضب في عدم تحقيقها سواء من جانبك أو خلال التعامل مع الآخرين.

فقدان الذكاء الأخلاقي: بعض الأشخاص يعتقدون أن الغضب هو وسيلة لجلب الحق واستعادة ما يتم خسارته وهو اعتقاد خاطىء.

التجارب الطفولية والتقليد الاعمي : هناك اشخاص اعتادوا منذ الصغر أنهم عندما يصرخون يتلبى الطلب الخاص بهم، هناك من يقلدوا آخرين كالأب أو الأم في رد فعلهم الغاضب طوال الوقت.

أساليب الوصول للهدوء