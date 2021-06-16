الكتابة والاسترخاء ..كيف تتخلص من العصبية وتتمتع بالهدوء؟
نخسر علاقاتنا الإنسانية بسبب الغضب والصوت المرتفع رغم أنه يمكنا التحلي بالهدوء، لكن الشخصيات العصبية تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحلي بالصبر، كى يجني ثمار الطاقة الايجابية .
ووفقًا لموقع hello magazine نوضح كيف يمكن التخلص من العصبية الزائدة؟.
الغضب هو انفعال يشعر به الشخص لتحفيزه على العمل وبذل المجهود، ويشجع هذا النوع من الغضب الانسان للعمل بشكل أكبر، لكنه يتحول لغضب مدمر في حالة التأثير على حياته وإعاقته لاستكمالها فالانسان الغضوب هو من يتعد الخطوط الحمراء،أما الهدوء فهو قدرة الشخص فى الحفاظ على الوعي، أثناء لحظات الانفعال، وإدارته وتحويله لشيء مقبول وراق.
ولمعرفة السيطرة على الغضب لابد أن ندرك أسبابه وهي كالتالي:
- التوقعات العالية: قد تبني أحلام وتوقعات غير متلائمة مع الامكانيات الحالية، لذا يتم الغضب في عدم تحقيقها سواء من جانبك أو خلال التعامل مع الآخرين.
- فقدان الذكاء الأخلاقي: بعض الأشخاص يعتقدون أن الغضب هو وسيلة لجلب الحق واستعادة ما يتم خسارته وهو اعتقاد خاطىء.
- التجارب الطفولية والتقليد الاعمي : هناك اشخاص اعتادوا منذ الصغر أنهم عندما يصرخون يتلبى الطلب الخاص بهم، هناك من يقلدوا آخرين كالأب أو الأم في رد فعلهم الغاضب طوال الوقت.
أساليب الوصول للهدوء
- تقنيه خداع العقل: هناك أشخاص يتصورون في حالة الغضب أنه يحطم شيء أمامه يمكنه أن يخدع عقلة ويقوم بدلًا من ذلك بممارسة رياضة عنيفة أو الركض وغيرها من الأمور الأخرى .
- المثيرات : حدد ما يثير غضبك والسبب وراء ذلك ومن ثم قلل تعرضك لها على سبيل المثال الغضب من بكاء الطفل كثيرًا أمامك أو الغضب من مكان به صوت عالي حاول التقليل من تواجدك فيه .
- الاسترخاء : يعد الشعور بالغضب من المشاعر التى تختفي بمجرد أن الشخص يلجأ للاسترخاء من خلال التنفس العميق وغيرها من الأساليب المتواجدة على الانترنت التى توفر لك الهدوء .
- الكتابة: هناك أشخاص عندما يغضبون يكتبون، فيحصلون على مشاعر هادئة، لذا الكتابة تستطيع تهدئة المشاعر الغاضبة.