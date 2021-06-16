«حرارة ونشاط رياح».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار الفترة المقبلة مع قدوم فصل الصيف، وتشهد البلاد، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحاته لـ"الدستور"أن البلاد تشهد حتى يوم الإثنين المقبل نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع ارتفاع الحرارة نهارا، واعتدالها ليلا.

وتشير توقعات الطقس اليوم إلى طقس يميل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار على جنوب البلاد وجنوب سيناء بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية نهارًا.

ويكون الطقس معتدلاً على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً، بينما يكون لطيفًا على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري.

يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة والموج يتراوح من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح من شمالى غربى إلى شمالى شرقى، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلي 3 أمتارواتجاه الرياح شمالي غربي.

وأوضح الخبراء، أن نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 70%، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء نحو 80%.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيفا ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم في أسوان 39-25، أسيوط 36-22، الفيوم 33-21، الأقصر 38-25، قنا 37-25، إدفو 38-27، سوهاج 37-23، أبوسمبل 37-26، المنيا 35-22، بنى سويف 33-21، الوادي الجديد 37-27 درجة.