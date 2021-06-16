الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تدعو لجعل مصر وفلسطين عضوين دائمين بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام

ماجد القصبي
ماجد القصبي

اقترح ماجد القصبي وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس الدورة السابقة (الـ50) لمجلس وزراء الإعلام العرب إضافة مصر ودولة فلسطين كعضوين دائمين في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب وكذلك إضافة دولة رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب خلال فترة رئاستها.

جاء ذلك في كلمة للقصبي اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 لمجلس الوزراء الإعلام العرب التي انطلقت بالجامعة العربية، وذلك قبيل تسليمه رئاسة المجلس لنظيره السوداني حمزة بلول الرئيس الحالي للمجلس.

وأكد الوزير السعودي أن القضية الفلسطينية تشهد تطورات خطيرة، مما يتطلب بذل مزيدا من الجهود لزيارة وعي المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام والعمل على إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على الدعم السعودي الثابت للشعب الفلسطيني.

وقال إن العمل العربي الإعلامي المشترك يواجه تحديات كبيرة لاسيما التدفق الهائل للأخبار وتسارع الأحداث وتعدد الاحتياجات المعرفية للمتلقين والبدائل الرقمية والتنافس العالمي في مجال الإعلام.

وشدد على أن تداعيات جائحة كورونا تفرض واقعاً تلعب فيه وسائل الإعلام دوراً أكثر فعالية من خلال حث الجمهور على تلقي اللقاح باعتبار ذلك أهم وسيلة للتعافي، مع ضرورة توعية الإعلام بأهمية استدامة الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا يفرض ضرورة استمرار الإجراءات الوقائية ومن هنا جاء قرار المملكة العربية السعودية بالسماح بتأدية 60 ألف حاج فقط من داخل المملكة لمناسك الحج هذا العام.

واقترح الوزير السعودي صياغة استراتيجية إعلامية العربية للتصدي لجائحة كورونا وتشكيل فريق عمل عربي مشترك لإعدادها تحت إشراف قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، لتؤكد على ضرورة دحض الشائعات الزائفة حول لقاحات كورونا ورفع سبل الوعي حول التعامل مع جائحة كورونا.

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