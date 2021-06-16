الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار جمهورى بتخصيص أرض فى مدينة نصر لصالح «المترو»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 69.14 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية غرب محور محمد على فهمي بجنوب مدينة نصر بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة القومية للأنفاق؛ لاستخدامها في إقامة ورشة العمل الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٦ر٣١٤٢٩٧ فدان ناحية مركز الداخلة لصالح محافظة الوادى الجديد لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا بمساحة 14.9 فدان ناحية الدير الغربي بالمحروسة لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة.

كذلك أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحة 82.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لصالح محافظة كفر الشيخ لاستخدامها في إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

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