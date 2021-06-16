«أسوشيتد برس» تثمن دعوة الدول العربية مجلس الأمن للتدخل لحل أزمة سد النهضة

ثمنت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي للتدخل لحل أزمة سد النهضة، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس جامعة الدول العربية في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، قائلة إن الدعوة تمثل أحدث خطوة دفعت بها مصر والسودان للضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة.

وقالت الوكالة إن مصر والسودان دعت مراراً وتكرارا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الانضمام إلى المحادثات كوسطاء، إلى جانب الاتحاد الإفريقي، ولكن رفضت أديس أبابا الفكرة، مضيفة أن الدول الثلاث كانت على وشك التوصل إلى اتفاق بوساطة أمريكية العام الماضي، لكن إثيوبيا انسحبت من اجتماع التوقيع في واشنطن بعد أن اتهمت أديس أبابا إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالانحياز إلى مصر.

وأضافت أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء، جاء وسط ضغوط دبلوماسية وسياسية من جانب مصر والسودان للضغط على إثيوبيا قبل البدء في المرحلة الثانية المقررة لملء السد الذي يشكل تهديدا لأمن البلدين المائي.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قوله إن "هناك موقف عربي موحد" مضيفًا إن الأمن المائي هو ضرورة لحياة الشعبين المصري والسوداني".

ونوهت إلى أن البيان الختامي للاجتماع دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "الإجراءات الضرورية" لإطلاق "عملية تفاوض نشطة" تهدف إلى التوصل إلى اتفاق ضمن إطار زمني محدد.

وتابعت الوكالة: بعثت مصر والسودان برسائل إلى مجلس الأمن هذا الشهر لشرح مواقفهما بشأن السد، وحذر كلاهما من تداعيات وخيمة على السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي دون الوصول إلى اتفاق بشأن الأزمة واتهما إثيوبيا بالفشل في المساعدة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا في المحادثات السابقة التي أشرف عليها الاتحاد الإفريقي.

فيما اعتبرت الوكالة الأمريكية أن استضافة الدوحة للاجتماع يمثل بداية جديدة للعلاقات المصرية القطرية.