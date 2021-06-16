حريق شقة سكنية فى «بولاق أبو العلا» بالقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق أبو العلا، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة بولاق أبو العلا، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

واتخذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

كان اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، قال إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أضاف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق أن "التخزين الخاطئ يعد أيضًا من الأسباب الرئيسية في حدوث الحرائق، واعتياد المحال التجارية تخزين كميات كبيرة من السلع المختلفة بصورة خاطئة، وذلك بتقريبها من مصادر الكهرباء في الحوائط والأسقف، كما أن استخدام الأسلاك المغشوشة والمواد غير المطابقة للمواصفات يعد أيضًا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الكثير من الحرائق".

أوضح أن الأجهزة المعنية بهذا الأمر في وزارة الداخلية، والممثلة في الحماية المدنية، ترفع درجات الاستعداد في أوقات محددة من العام تحسبًا لمثل هذه الحوادث، ومن هذه الأوقات بداية فصل الصيف وبداية ونهاية شهر رمضان: "إذا المواطن لم يهتم بأمن نفسه وأمن أسرته ومكان عمله لن تستطيع الدولة وحدها أن تواجه مثل هذه الحوادث".