الكرملين: المحادثات المرتقبة بين بايدن وبوتين ستكون صعبة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء إلى جنيف، تمهيداً لعقد قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين يعتزم طرح القضايا بكل صراحة ومحاولة إيجاد حلول لها، وفقا لوكالة نوفوستي، مشيراً إلى أن المحادثات بين بايدن وبوتين ستكون صعبة.

ويترقب العالم القمة التي ستعقد اليوم، بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، خصوصاً أن العلاقة بين الجانبين اتسمت بالتوتر خلال الفترة الماضية وشهدت انتقادات واتهامات متبادلة، وفقا للعربية.

وقام الرئيسان بالتحضير جيداً قبل عقد اللقاء، لمعرفة كيفية التعامل مع الطرف الآخر، فهناك مجموعة من التكتيكات والخطوات التي يتبعها الرئيس الروسي خلال لقائه أي رئيس أمريكي، وفق ما كتب غلين جونسون المساعد السابق لشئون الاتصالات في عهد وزير الخارجية السابق جون كيري، في موقع "أكسيوس".

وأوضح جونسون أن فرصة نادرة أتيحت له لمشاهدة بوتين خلال عمله فترة أربع سنوات أمضاها كمساعد اتصالات كبير لوزير الخارجية السابق جون كيري.

وكشف أن الرئيس الروسي يستخدم مجموعة من الاستراتيجيات تهدف إلى وضع قادة الولايات المتحدة في وضع دفاعي وفي حالة رد، مشيراً إلى أن بوتين لديه عقود من الخبرة في هذا المجال.

واشتهر ضابط المخابرات السابق بمحاولة تأكيد سلطته من خلال الظهور متأخراً في اللقاءات ثم التعبير عن مظالم أمته.

إلى ذلك، أوضح أنه قام خلال فترة وجوده في الحكومة، بأربع رحلات إلى موسكو وواحدة إلى سوتشي، في روسيا، واجتمع خلالها مع بوتين بشكل متكرر.

وأضاف أن بوتين أبقى كيري ينتظر لساعات في إحدى الزيارات، وأخيراً اتصل به الكرملين في الساعة 10 مساءً، لذلك تم التأكيد في بروتوكول القمة الحالية مع بايدن أن يصل بوتين أولاً.

كما قال المسئول السابق إنه وضع في كتابه عن الدبلوماسية "Window Seat on the World"، تفصيل أحد تكتيكات بوتين الرئيسية، وهي "تثليج ضيوفه" والمقصود بها ترك الضيف لفترة انتظار طويلة ثم التواصل معه، حيث قام كيري بجولة في ساحة القديس بطرس وجلس في غرفته بالفندق في انتظار استقبال بوتين له.

وهناك طريقة أخرى يضع بها بوتين نظرائه الأمريكيين في موقف دفاعي، وهي التعبير عن المظالم بما في ذلك عدم الاحترام الملحوظ لثمانية ملايين جندي روسي قتلوا في قتال النازيين في الحرب العالمية الثانية.

من جهته، قال جون فينر رئيس أركان وزارة الخارجية سابقاً ونائب مستشار الأمن القومي لبايدن، إن "النصيحة التي كنا نميل إلى تقديمها للوزير كيري كانت أن لا نأخذ الطُعم بل التركيز والاستيعاب ثم محاولة التمحور والتركيز على جدول الأعمال الخاص حتى يمكنك الحصول على شيء ما من هذه الاجتماعات".

وسيكون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف داخل غرف الاجتماع التي ستجمع بايدن وبوتين، وسيتحدثان فقط إذا دعاهما رئيسا الدولتين.

وأوضح جونسون أن لافروف شخصية غامضة يتحدث الإنجليزية بطلاقة ووجه خالٍ من التعبيرات ويرتدي نظارة طبية.

كما أضاف أنه "غالباً ما تغرد السكرتيرة الصحافية للافروف ماريا زاخاروفا، بالصور أثناء الاجتماعات، وهو انتهاك للبروتوكول الدبلوماسى".

وبيّن جونسون أن بوتين لا يلتزم بالتعليقات العامة المتفق عليها بعد اللقاءات، بل يخبر الصحافة بما يرغب فيه.

كما أن لافروف، الذي يقلق فقط بشأن إرضاء بوتين، كان يكتب في كثير من الأحيان بعض الملاحظات على بطاقة ويتقدم مباشرة إلى الميكروفون.