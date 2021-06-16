الكنائس الغربية في مصر تحيي احتفالات قزمان ودميان والقديس تيخون

ترصد “الدستور” احتفالات الكنيسة الكاثوليكية القبطية والكلدانية والمارونية واللاتينية والرومية والسريانية على مدار اليوم.

الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية الكاثوليكية في مصر برئاسة المطران الأنبا جورج شيحان، بحلول يوم الأربعاء الرابع من زمن العنصرة أي الأربعاء الرابع بعد احتفالات الكنيسة بذكرى عيد حلول الروح القدس، والكنيسة المارونية خرجت من رحم لبنان ويترأس الكنيسة في لبنان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

بينما تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، بتذكار شهادة قزمان وداميان وإخوتهما ووالدتهما، و عاش القديسون قزمان ودميان كطبيبان وكان يعالجا المرضى بلا اجر، لذلك سميا في كنيسة الروم الارثوذكس بالقديسان عادما الفضة، حيث انهما كانا لايأخذان الفضة مقابل معالجتهما للاخرين.

وأخوتهم هم أنثيموس ولاونديوس وابرابيوس وأمهم ثاؤذوتي، وكانوا جميعا من مدينة أجاس وهي ميناء بمقاطعة كيليكية بمنطقة أرابيا بآسيا الصغرى، حيث عاشوا في نهاية القرن الثالث الميلادي.

الكنيسة الكلدانية العراقية

تنظم الكنيسة الكلدانية العراقية الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة، احتفالاتها بحلول الأربعاء الرابع من صوم الرسل، ومن المفترض أن تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الرسل يوم الاثنين المقبل الموافق 21 من الشهر الجاري.

الكنيسة اللاتينية

وتحتفل الكنيسة اللاتينية بمصر، برئاسة المطران الانبا كلاوديو لوراتي، بحلول الأربعاء الحادي عشر من زمن السنة.

كنيسة الروم الملكيين

تنظم كنيسة الروم الملكيين بمصر، برئاسة الانبا جورج بكر، احتفالاتها بتذكار القدّيس تيخون الملقب بالصانع العجائب أسقف أماثوس في قبرص، وعاش في عهد الإمبراطور ثاوضوسيوس الصغير وتحديدا خلال الفترة (408-450)، واشتهر بهدايته الكثيرين من الوثنيين إلى الإيمان المسيحي.