«القادم صادم».. تفاصيل أزمة رانيا يوسف والمذيع العراقي نزار الفارس

تصدرت الفنانة رانيا يوسف مؤشر البحث جوجل، بعدما أصدر القضاء قرارا بحفظ البلاغ المقدم منها ضد نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة "الرشيد" العراقية.

"بداية القصة"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جزء من حوار الفنانة رانيا يوسف في وقت سابق، وردا على سؤال المذيع نزار الفارس حول تعمدها إبراز مفاتنها وبالتحديد مؤخرتها، قالت إن كل الفنانات يبرزن مؤخراتهن لكن أنا مؤخرتي مميزة.

ما أثار غضبا واسعا وقتها، هو أنها تعمدت لذكر جزء من آيه قرآنية، قائلة: "لما يبقى عندك حاجة حلوة تخبيها ولا تظهرها للناس؟ أنا من رأيي أنه لما يبقى عندي حاجة حلوة (أما بنعمة ربك فحدث)، وتطرق إلى الحجاب، وردت يا ساتر يارب اتحجب ليه؟".

"بداية الغضب"

وخرجت يوسف بعد الهجوم عليها، موضحة أن إجاباتها اجتزئت من سياقها، و أنها بعد انتهاء التصوير أرسلت رسائل إلى المذيع وطلبت منه حذف السؤال الخاص بالحجاب، وبعد أن وعدها بحذفه عاد واستغل الموقف وعرض اللقاء كاملا، رغم امتلاكها لكل الرسائل التي تثبت كلامها.

وأشارت إلى أنها امتنعت عن إجراء المقابلات، خاصة تلك التي تعتمد ثقافة "التريند"، قبل أن تواجه إلحاحا من مذيع عراقي، الذي أكد لها أن إجراءها مقابلة معه سيعد نصرا كبيرا له في مجال الإعلام، وأن القناة التي يعمل بها لن تستطيع منحها الأجر الذي تتقاضاه، فوافقت على الظهور احتراما للشعب العراقي.

ولفتت إلى أنها فوجئت بمجموعة من الأسئلة التي وصفتها بـ"الأسئلة السمجة"، فما كان منها إلا الإجابة بطريقة كوميدية باعتبارها الأنسب للرد على هذا النوع.

"بداية الأزمة"

قابلت يوسف السفير العراقي وتقدمت بشكوى ضد المذيع، وطالبت من محاميها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية في مصر، وإبلاغ النائب العام وكافة الجهات المسؤولة بما تعرضت له من خداع.

"تحرش وبلاغ"

خرج الفارس في تصريح سابق له معبرا عن شعوره بـ"الصدمة والاستغراب" من اتهام رانيا يوسف له بـ"التحرش بها" عبر أسئلته التي ألقاها عليها خلال حواره معها، في حين أن الفنانة المصرية "اعترفت له في تسريب صوتي نشر مؤخرا بأنها كانت سعيدة بحواره معها ولم تندم على ما قالته في الحوار".

"قضية العراقي"

أقام العراقي نزار الفارس دعوى ضد الفنانة رانيا يوسف، والتى يطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

"رانيا يوسف تخسر القضية"

كتب نزار عبر حسابه على موقع انستجرام:" الحمدالله تم حفظ البلاغ المقام ضدي من قبل الفنانة رانيا يوسف في النيابة العامة شكراً للقضاء المصري العادل شكراً للإعلام المصري شكراً لكل شخص وقف الى جانبي شكراً للمستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيره شكر خاص الى عارضة الأزياء الجميلة ميرهان كلر ربي يحفظ الجميع القادم صادم".