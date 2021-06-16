عاطل نصب على مواطن وباع له شقة وهمية بالإسكندرية.. تجديد حبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علي شخص والاستيلاء على أمواله بزعم بيع وحدة سكنية له، ولم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي العقد المزور الخاص بملكية الوحدة السكنية لفحصه.

- تفاصيل البلاغ



تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بقيام عاطل بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم بيع وحدة سكنية له، ولم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي.

- التحريات تؤكد صحة الواقعة

و كشفت تحريات ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وان المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم بزعم ملكيته لها.

وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء من المجني عليه على مبالغ مالية بزعم بيعه شقة سكنية له بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وقدم له عقدا منسوبا لإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان يفيد ملكيته للوحدة السكنية المشار إليها "على خلاف الحقيقة"، وعقب ذلك تبين أنها مملوكة لشخص آخر واستولى على المبلغ المالي لنفسه ورفض رده للشاكي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وتم عمل كمين وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة لتولي التحقيق