الغضبان لـ«محلية النواب»: 357 مليار جنيه استثمارات ببورسعيد.. «إحنا محظوظين»

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات المحافظة، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، صباح اليوم الأربعاء.

يأتى ذلك في بداية الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لعدد من المناطق بالمحافظة، بمشاركة محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبدالسلام.

ورحب محافظ بورسعيد بالوفد البرلماني، مؤكدًا على العلاقة القوية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل المصالح العليا للوطن.

و‏عرض اللواء عادل الغضبان فيلمًا تسجيليًا حول المشروعات القومية والاستثمارية والإنجازات التي تحققت في المحافظة، وجهود التطوير خلال الفترة الماضية.

وأكد خلال استقباله وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أن إنجازات الدولة المصرية التي جعلت بورسعيد قاطرة التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن بورسعيد فيها 770 ألف نسمة، وتضم 7 أحياء، ومساحتها 1335م.

وقال الغضبان: محافظة بورسعيد جاذبة للسكان وللاستثمار، وتوجد 4 مناطق صناعية، وأكبر مزرعة سمكية في العالم علي مساحة 15 ألف فدان، أنشطة تجارية وصناعية.

وأضاف المحافظ أن محافظة بورسعيد هي الأولى في محافظات مصر في حجم الاستثمارات والمشروعات القومية، بتكلفة 357 مليار جنيه، وأقول لأهالي بورسعيد "مبروك عليكم إحنا محظوظين".

وتابع: "انطلاق شرارة التنمية بمنطقة شرق بورسعيد، عام 2015، واليوم المنطقة فيها تخطيط لأكبر مدينة للجيل الرابع، مدينة سلام مصر، وفيها إسكان وأكبر مدينة رياضية علي مساحة ألف فدان وسيكون فيها استاد أوليمبي، ومحطة تحلية مياه".

وتحدث اللواء عادل الغضبان عن ميناء شرق بورسعيد، أكبر ميناء محوري، وتوجد خطوط ملاحية عالمية تأتي، وهذا المكان صدر منذ سنتين أول شحنة ملح، ويشمل أكبر مزارع سمكية، ومجموعة الأنفاق العملاقة، 3 أنفاق، تربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، وبين شرق وجنوب بورسعيد، وربط محور شمال إفريقيا كله، وربط شمال ووسط وجنوب سيناء بالأم مصر.

واستطرد المحافظ: "وفي غرب بورسعيد ربنا كافأنا بحقل ظهر، تم الانتهاء منه في أقل من 14 شهرًا، باستثمارات 12.5 مليار دولار، جعل مصر عاصمة الطاقة العالمية، الخير يعم علي الجميع، وأولادنا بيشتغلوا فيه، وتوجد فيه أكبر مزارع سمكية، وكان هناك مناطق عشوائية خلف حقل ظهر، وصدر قرار جمهوري بإنشاء مجتمع عمراني جديد غرب بورسعيد، وجارٍ التنفيذ".

وأشار محافظ بورسعيد إلي أعمال تطوير بحيرة المنزلة التي يقع ثلثها تقريبًا في بورسعيد، ولفت إلي أنه سيتم إنشاء قرى سياحية.