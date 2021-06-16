مصرع شاب في تصادم سيارتين على «صحراوي الإسماعيلية»

لقي شاب في الثلاثينيات مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، اثر تصادم سيارتين ملاكي علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارتين ووفاة شاب يدعي أحمد عبد العظيم 30 سنة مقيم بقرية أبو عطوة خلف متحف الدبابات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف بقيادة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف الاسماعيلية لمكان الحادق، ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفي الي ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقال شهود عيان، إن الحادث وقع جراء تصادم سيارتين علي بيس وجود بعض الإصلاحات في أعمال تطوير الطريق، وتم رفع حطام السيارة وعادة حركة المرور لطبيعتها.