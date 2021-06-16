الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تطلق فعاليات عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى الجمعة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تنفيذًا لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات عام التبادل الإنسانى بين البلدين الصديقين، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 18 يونيو على مسرح الأوبرا الكبير وبحضور أولجا ياريلوفا ممثلة دولة روسيا الاتحادية ونائبة وزير الثقافـة الروسى ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا وعدد من الوزراء والسفراء وقيادات وزارة الثقافة .

قالت "عبدالدايم" إن عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى، يعد حدثًا براقا يأتى تاكيدًا للروابط الوطيدة التى تجمع بين القاهرة وموسكو، وتكثيفا للتعاون بينهما فى مختلف المجالات، وأشارت أن برنامج الفعاليات يشهد العديد من الأنشطة التبادلية المتنوعة التى تعكس الحراك الإبداعى فى المجتمعين، مؤكدة أهمية دور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات.

تتضمن مراسم حفل الافتتاح كلمات لكل من الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، أولجا ياريلوفا نائبة وزير الثقافـة الروسى ، السفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ، بعدها تقدم فرقة بريوسكا للرقص الشعبى مجموعة من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الفلكلور الروسى وتجمع بين الاداء الشعبي والرقص الكلاسيكي منها منها برولوجيو ، كولوكولتسي ، بريوسكا ، توبوتوخا، ريشينكا وغيرها .

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة أعدت بالتعاون مع وزارة الخارجية والجانب الروسى أجندة فعاليات تضم 23 فعالية ثقافية وفنية تشارك فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة على مدار عام كامل، وتختتم فى مايو 2022 بالعاصمة الروسية موسكو، وقد تم اختيار روسيا ضيف شرف مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والقصيرة، إلى جانب الندوات ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية والحرف التراثية وتأثيرات الأدب الروسى على الأدب المصرى مع تبادل للفرق الفنية بين الجانبين، بجانب إصدار مجموعة من المترجمات من الروسية إلى العربية والعكس.

وزيرة الثقافة فعاليات عام التبادل الانسانى مصر وروسيا دار الأوبرا المصرية إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

قطر تطالب إثيوبيا بعدم اتخاذ قرار أحادي بشأن «سد النهضة»

«بتقلد مسلسل هندي».. التحقيقات تكشف مفاجأة في انتحار طفلة بولاق الدكرور

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

شوقي: امتحان الثانوية التجريبي تجربة حقيقية لدور يوليو.. وتابلت وبابل شيت معا

وزيرة الصحة تبحث مع «الصحة العالمية» اعتماد لقاح كورونا المصنع فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

مئات المستوطنين يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية والمسجد الأقصى

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس

جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع لحماس فى غزة