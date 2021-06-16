وزيرة الثقافة تطلق فعاليات عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى الجمعة

تنفيذًا لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات عام التبادل الإنسانى بين البلدين الصديقين، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 18 يونيو على مسرح الأوبرا الكبير وبحضور أولجا ياريلوفا ممثلة دولة روسيا الاتحادية ونائبة وزير الثقافـة الروسى ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا وعدد من الوزراء والسفراء وقيادات وزارة الثقافة .

قالت "عبدالدايم" إن عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى، يعد حدثًا براقا يأتى تاكيدًا للروابط الوطيدة التى تجمع بين القاهرة وموسكو، وتكثيفا للتعاون بينهما فى مختلف المجالات، وأشارت أن برنامج الفعاليات يشهد العديد من الأنشطة التبادلية المتنوعة التى تعكس الحراك الإبداعى فى المجتمعين، مؤكدة أهمية دور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات.

تتضمن مراسم حفل الافتتاح كلمات لكل من الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، أولجا ياريلوفا نائبة وزير الثقافـة الروسى ، السفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ، بعدها تقدم فرقة بريوسكا للرقص الشعبى مجموعة من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الفلكلور الروسى وتجمع بين الاداء الشعبي والرقص الكلاسيكي منها منها برولوجيو ، كولوكولتسي ، بريوسكا ، توبوتوخا، ريشينكا وغيرها .

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة أعدت بالتعاون مع وزارة الخارجية والجانب الروسى أجندة فعاليات تضم 23 فعالية ثقافية وفنية تشارك فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة على مدار عام كامل، وتختتم فى مايو 2022 بالعاصمة الروسية موسكو، وقد تم اختيار روسيا ضيف شرف مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والقصيرة، إلى جانب الندوات ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية والحرف التراثية وتأثيرات الأدب الروسى على الأدب المصرى مع تبادل للفرق الفنية بين الجانبين، بجانب إصدار مجموعة من المترجمات من الروسية إلى العربية والعكس.