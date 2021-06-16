الخميس 17 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

«جوكر الدراما».. ما لا تعرفه عن بيومي فؤاد في عيد ميلاده

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

يوافق اليوم الأربعاء 16 يونيو عيد ميلاد الفنان الكوميدي بيومي فؤاد والذي عرف بخفة دمه، وفي هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عنه في السطور الآتية.

- بيومي فؤاد ممثل مصري، من مواليد 16 يونيو 1965.

- تخرج من كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، وكان مشتركا في فرقة أتيليه المسرح.

- كما تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، قسم الإخراج. عمل في مجال الإعلانات أولاً.

- عمل في السينما بأدوار صغيرة في أفلام، مثل بدل فاقد، احكى يا شهر زاد عام 2009، 678 عام 2010 وأسماء عام 2011.

- شارك في أعمال تلفزيونية، مثل أبواب الخوف عام 2011، رقم مجهول عام 2012، اسم مؤقت عام 2013.

- زادت شهرته مع مشاركته في مسلسل الكبير قوي بأجزائه الخمسة.

- في عام 2013 شارك في مسلسل موجة حارة.

- يعد بيومي فؤاد من أشهر من أدوا دور الطبيب في السينما المصرية، كما أنه اشترك في العديد من المسلسلات خاصة أعوام 2015، 2016، 2017 جعلته يلقب بـ"جوكر الدراما المصرية".

من أهم اعمالة التلفزيونية العملية ميسي والسيدة الاولي ولهفة 

يظهر الفنان بيومى فؤاد فى مسلسل "المماليك" بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى يواصل بيومى فؤاد تصوير مشاهد مسلسله "عودة الأب الضال"، فى ديكور فندق والذى تدور فيه معظم أحداثه، وتعتمد على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل 60 حلقة، وتدور القصة، حول رجل أعمال غني يقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ 7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

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