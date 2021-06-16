الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في الفيوم

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة إطسا؛ لضبط الخارجين عن القانون.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قطع سلاح ناري ، بحوزة 3 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وضبط 4 قضايا مخدرات ضُبط خلالهما كمية من المواد المخدرة، هاتف محمول، مبلغ مالي، بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

وضبط قطعتين سلاح أبيض، متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتين، تنفيذ 2 حكم قضائي متنوع. 

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

 

 

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