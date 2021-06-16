قضايا الدولة توافق على الإشراف على انتخابات المحامين بقنا

تلقى رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ خطابًا من نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى، بشان موافقة هيئة قضايا الدولة بالإشراف على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بقنا، والمقرر إجراؤها يوم 08/07/2021.

ونص الخطاب: إيماءً إلى كتاب معاليكم إلى معالي المستشار الدكتور رئيس الهيئة المؤرخ 07/06/2021 بشأن طلب الموافقة على إشراف الهيئة على إجراء انتخابات نقابة المحامين الفرعية بقنا على منصب النقيب فقط، وذلك يوم الخميس الموافق 08/07/2021.

وأضاف:نود إحاطة معاليكم بأن المجلس الأعلى للهيئة قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/06/2021 على طلبكم المشار إليه، وذلك للتفضل بالاطلاع واتخاذ شئونكم على ضوء ما تقدم.

وانتهت امس فعاليات اليوم الأول من دورة الجريمة الإلكترونية، والتي تنظمها لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة ـ وذلك بقاعة الحريات بالنقابة العامة، وحاضر في الدورة الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والإقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وبحضور لفيف من المحامين والمحاميات.

تناول اليوم الأول من الدورة شرح تفصيلي لكافة الجرائم المتعلقة بأمن المعلومات الشخصية، وذلك وفقًا للقانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضاربًا الأمثلة بالقضايا التي تناولتها المحاكم في ذلك الشأن.

اليوم استكمال الدورة

وتستكمل الدورة جدول أعمالها اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة الحريات، والدعوة عامة لجمع المحامين والمحاميات، ويتناول فيها الموضوعات الآتية:« المسئولية الجنائية لمرتكبي الجــــرائم الالكتـرونية، الشروع والاعفاء من العقوبة في الجرائم الالكترونية، طرق وإجراءات رفع الدعوى في الجـــرائم المعلوماتية».

وتعمل لجنة المرأة على إعداد كتيب يضمن جميع الأحكام التي اتخذت في هذا الشأن، إلى جانب النصوص القانونية التي يلجأ إليها المحامي في تلك القضايا وفقًا للقانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

استكمال الدورة الرابعة لمعهد المحاماة

فيما تُعقد اليوم الأربعاء، محاضرتين بالدورة الرابعة لمعهد المحاماة، الأولى لمحامي نقاباتي شمال وجنوب القليوبية، وذلك من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، بينما الثانية لمحامي نقابتي شمال وجنوب الجيزة من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا.

ويقام المعهد تحت رعاية نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وعضو المجلس الأستاذ إسماعيل طه.

ويلقي المحاضرة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد موافي، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقوانين الخاصة بها.