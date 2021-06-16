الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

وزير التعليم العالي يكرم جامعة قناة السويس لتصنيفها في QS

تكريم جامعة قناة
تكريم جامعة قناة السويس

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتصنيف الجامعات المصرية في QS، متمنياً دوام التفوق وتحقيق ما فيه الخير لرفعة الوطن.

جاء ذلك فى إطار حفل تكريم الجامعات المصرية المصنفه بتصنيف QSومن ضمنها جامعه قناه السويس، حيث شارك بالحفل الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس والدكتوره ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سحر الشطوري رئيس وحدة التصرف والقائم بعمل مكتب التعاون الدولي.

جاء الحفل بحضور معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمي ونخبه من قيادات الوزارة،وبحضور السيد آشون فرناندو رئيس تصنيف QS بالشرق الوسط والذى قام بتسليم شهادات الجامعات المصنفه وإلقاء محاضره عن الدروس المستفادة من التصنيف وتأهيل عدد أكبر من الجامعات المصرية.

وحضور رؤساء الجامعات المدرجة بالتصنيف، والسادة نوابهم، ومديري مكاتب التعاون الدولي والتصنيف بالجامعات.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار كلمته مؤكداً أنه تم وضع خارطة طريق تستهدف رفع تصنيف الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة، بحيث لا يقتصر الأمر على الإحصائيات والأرقام، بل يمتد إلى خطط مستقبلية واضحة ومحددة.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة أن جامعتنا أحرزت وللمرة الأولي ترتيب ضمن أفضل 1100 جامعة عالميا والمركز الرابع محلياً، وذلك حسب تصنيف (QS) العالمي للجامعات لعام 2022 والذي صدر مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن،حيث تتميز جامعة قناة السويس دائما بتعاون دولي واسع ومعدل إستشهادات عالي للأبحاث.

وأشار زكى إلى أن وجود الجامعة ضمن هذا التصنيف للجامعات دليل واضح على نجاح الجامعة في اكتساب مكانة وسمعة عالمية.

وعبرت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن فخرها بنتائج الجامعة في المؤشرات المهمة استراتيجيا وأكاديميا والتي تعنى بجودة التعليم والبحث العلمي كالاستشهادات لكل ورقة بحثية ونسبة الطلاب للأساتذة.

وأضافت الدكتورة سحر الشطوري قائم بأعمال مدير مكتب التعاون الدولي في الجامعة أن هذه النتائج هي نتيجة عمل مثمر ودؤوب في الكليات والمعاهد والوحدات الإدارية في الجامعة، حيث تتكاثف الجهود الرفع السمعة الدولية للجامعة، وهذا الأمر سيدفع بمخرجات تعليمية متميزة للخريجين في سوق العمل وسيعكس نتائج إيجابية جدا على مستوى الترويج لمنتسبي جامعة قناةالسويس.

جدير بالذكر، أن تصنيف (QS) العالمي يعتبر واحداً من أكثر التصنيفات العالمية للجامعات شهرة وتميزاً. ويعتمد على ستة ركائز أساسية لقياس أداء الجامعات في العالم هي السمعة الأكاديمية للجامعة، والسمعة بين شركات التوظيف، ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية للطلاب، وعدد الاستشهادات لأعضاء الهيئة الأكاديمية، وأعضاء الهيئة الأكاديمية الأجانب والطلاب الأجانب المسجلين في الجامعة

تكريم جامعة قناة السويس 
تكريم جامعة قناة السويس 
تكريم جامعة قناة السويس 
تكريم جامعة قناة السويس 

 


 

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