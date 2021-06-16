وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2021

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2021، والذين سيتم استقبالهم اعتباراً من يوم 26 يونيو الجاري.

وفيما يتعلق بالشروط المطلوبة:

بالنسبة للمؤهلات العليا هم مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى آخر أغسطس 2021، وخريجى كليات الطب (البشرى/الأسنان/العلاج الطبيعى/التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير حتى آخر أغسطس 2021 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 10 أغسطس 2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 21 أغسطس حتى 11 سبتمبر 2021 .



أما المؤهلات فوق المتوسطة، هم مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2001 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 17 يوليو 2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 3 حتى 5 أغسطس 2021 .



وفيما يتعلق بالمؤهلات المتوسطة هم مواليد أشهر (أكتوبر/نوفمبر/ديسمبر) عام 2001 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2019 - 2020 وكذا مواليد أشهر (أكتوبر/نوفمبر/ديسمبر) عام 2000 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2019 - 2020 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 26 يونيو 2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 5 يوليو وحتى 2 أغسطس 2021 .



ووفقا للشروط المرتبطة بغير ذوى المؤهلات "العاديين" هم مواليد أشهر (أكتوبر/نوفمبر/ديسمبر) عام 2001 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 25 يوليو 2021 وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 7 وحتى 19 أغسطس 2021 .



المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى، بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)، أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب، فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى/ الأسنان/العلاج الطبيعى/التمريض)، وثيقة الزواج للمتزوجين، رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها، خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه، وقرار التعيين للمعيدين/ المدرسين/ الأطباء المقيمين .



كان قد تم تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى :

(https://tagned.mod.gov.eg ) كذلك بريد إلكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان ([email protected]) ، وخدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02) وتم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد على الرقم المختصر ( 15499) .