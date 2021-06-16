ضبط 300 كيلو منظفات مجهولة المصدر في مخزن بدون ترخيص بالشرقية

أجرت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حملة برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة على الأنشطة التجارية ومخازن المواد الغذائية والتجار التموينيين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد مخازن الجملة لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على 30 كيس منظف ملابس زنه الكيس 10 كيلو بإجمالي 300 كيلو، كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة لقيامه ببيع السلع التموينية (زيت تمويني ) بأزيد من السعر المقرر، وتم تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة لعدم ممارسته النشاط على الوجه المعتاد أثناء المرور، و تم تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية.

و كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، باستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية، ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية، والاشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.