الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 4 «سناتر» للدروس الخصوصية بدون ترخيص في الزقازيق بالشرقية

تشميع محال مخالفة
تشميع محال مخالفة

أجرت رئاسة حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 4 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة الحناوي.

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي، والكيانات التعليمية، ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية،  فضلاً عن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

- التوجيه بعدم التهاون مع المراكز التعليمية غير المرخصة

و أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يذكر أن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالاشتراك مع (جهاز حماية المستهلك - مديرية التربية والتعليم - مديرية التضامن الاجتماعي - مأمورية الضرائب العامة - التأمينات الاجتماعية - مركز شرطة الزقازيق)، وأسفرت الحملة عن تشميع و تفريق الطلاب من 4 مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تدار بدون ترخيص فضلا عن مخالفه الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا و تم اتخاذ  الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

حماية المستهلك اجراءات وزارة التعليم بدون ترخيص الدروس الخصوصية حماية

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