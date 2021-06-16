الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لأقوال ضحية التحرش في مطار القاهرة

فتاة المطار
فتاة المطار

استمعت نيابة النزهة الجزئية، تحت إشراف محامي عام شرق القاهرة،  في واقعة اتهام أحد العاملين بمطار القاهرة، بتصوير فتاة عقب عودتها من بيروت  لأقوال المجني عليها، وتم فحص الهاتف المحمول للموظف المتهم، لبيان مدى صحة الواقعة وسماع شهادة الشهود، و سماع أقوال أطراف الواقعة وتكليف الأجهزة المعنية بإجراء التحريات حول صحتها.

 وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، قد بدأت التحقيق في اتهام فتاة لأحد الأشخاص بتصويرها من الخلف، وذلك من خلال تسجيلها لفيديو وبثه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتتهم خلاله شخصًا بتصويرها خلسة أثناء وجودها في المطار عقب عودتها من بيروت، مضيفة أن الفتاة قالت خلال الفيديو إن صديقاتها انتبهن ، لأحد الأشخاص أثناء قيامه بتصويرها من الخلف.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ميناء القاهرة الجوي، تنويها أفادت فيه بأنه تم إيقاف العامل، وسحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة بواسطة الجهات الرسمية.

- إيقاف العامل

و كانت شركة ميناء القاهرة الجوي، قد كشفت  أنه تم إيقاف العامل المعروف إعلاميا باسم "متحرش المطار"، الذي قام بتصوير إحدى الراكبات القادمة من بيروت للقاهرة من الخلف، مؤكدة أنه تم سحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من كافة التحقيقات بواسطة الجهات المعنية بذلك.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها قررت إيقاف العامل، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، مساء الإثنين الموافق 14 يونيو الجاري يتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت إلى القاهرة، تفيد فيه بتعرضها للتصوير من  أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوي أنها حريصة كل الحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، موضحة أنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب المكلف به من جميع العاملين.

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