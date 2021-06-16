الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متعفنة وتتعذر مناظرتها.. جهود لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في التجمع

جثة سيدة
جثة سيدة

تكثف مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، جهودها؛ لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة متعفنة لسيدة داخل شقتها بمنطقة التجمع الخامس.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بالعقار محل البلاغ، وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين أن الشقة لسيدة تقيم بمفردها.

وباستئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشقة وتم العثور على جثة صاحبة الشقة في حالة تعفن رمي كامل، وتعذر معاينة الجثة لبيان هل الوفاة طبيعية أم أنه توجد شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي المبدئي وصرحت بالدفن.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتباشر النيابة العامة المختصة التحقيق.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

 - في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

متعفنة التجمع جثة سيدة جهود مكثفة

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