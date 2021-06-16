2142 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا فى عمان

سجلت وزارة الصحة العمانية 2142 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 744 حالة تعاف من الفيروس التاجي، خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغت 240 ألفا و708 حالات، فيما بلغت إجمالي الحالات المتعافية 212 ألفا و808 حالات، وبلغ إجمالي الوفيات 2591 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.